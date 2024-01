Me engañó y me vengué con dos

Pregunta: Dra. Simó, empecé una relación con alguien, de casual pasó a algo serio, nos conocimos en Tinder y ambos sabíamos que no éramos exclusivos, pero hace unos meses tuvimos la conversación y nos volvimos exclusivos y me pidió mudarme con él. Es alguien bueno, conocí su familia, amigos y me ayuda ahora que no tengo trabajo, pero me enteré que luego de ser exclusivos tenía otros "coros" aún, dos para ser exacta. Cuando me di cuenta, a dos meses de vivir juntos, ya él había soltado eso, bloqueado las mujeres y estaba conmigo, pero aun así fue infidelidad, lo confronté, me iba a ir de la casa, pero él me dijo que ya estaba comprometido conmigo y ha trabajado fuertemente para ganar mi confianza lo cual aprecio y lo siento, incluso llamó a su ex, que le seguía escribiendo, y le dijo que no le escriba más que él tenía una relación exclusiva conmigo. Pero, en mí quedó un sentimiento de venganza. Por eso, fui a un sitio de citas y me acosté con dos personas para que estemos empate, sé que él no se lo merece pues se ha arrepentido, no lo negó y me ha dado confianza, pero a veces no sé por qué me surge el enojo de recordar todo lo que vi. ¿El sexo por venganza es algo valido? ¿Ya estamos empate o yo estoy en falta y él no? La verdad ya me siento sin enojo pues ya siento que empaté.

Respuesta: La venganza nunca ha dado buenos frutos, pues se basa en rabia, impulsividad, odio y todas son emociones que al final lo único que logran es desgastarnos y lacerar la relación, puedo asegurarte que aún no he visto a una persona evolucionar basando su vida en vengarse de otros.

Es cierto que él cometió errores, pero tenías la opción de retirarte, sin embargo, preferiste seguir porque viste cambios en él, pero necesitabas darle de su propia medicina (aunque no creo que se lo has dicho) y al final, ¿cuál es la sensación? ¿de triunfo? No creo, como tampoco pienso que el malestar de lo ocurrido en el pasado se haya disipado acostándote con otras personas, pues la inseguridad no se diluye de esa forma, ese ruido interior solo sana con demostraciones de afecto, compromiso, arrepentimiento y madurez.

Te recomiendo trabajarte la impulsividad pues estoy segura que lo necesitas y que además que aprendas a gestionar tus emociones de una forma más coherente y sana para ti.