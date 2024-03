Cómo superar la inseguridad ante los problemas de erección

Pregunta: Hola Dra. Simó, me siento súper mal, pues mi pareja está teniendo problemas con su erección y siento que no le gusto, que yo soy la razón por la que no tiene un buen desempeño sexual.

Él me dice que no, pero la verdad es que no le creo. Me siento fea, poco atractiva, no sé cómo manejar el tema pues él no busca la forma de que hablemos, hasta he perdido mi deseo sexual.

Respuesta:

Hola, es lógico que te sientas mal por lo que está pasando, pues en los hombres la erección es la muestra de que está excitado y disfrutando y esto provoca mucha tensión y presión en su masculinidad, ya que no pueden fingir nada y para ellos la erección es lo más importante.

Te comento que el hombre puede perder la erección por múltiples razones, que pueden ser orgánicas (presión alta, obesidad, diabetes, uso de algún fármaco, entre otros) y/o emocionales (ansiedad, depresión, baja autoestima).

Aunque es un tema súper vulnerable, ya que no es fácil hablar del mismo, debes expresarle a tu pareja cómo te sientes, cómo esto te ha afectado y proponerle que quizás sería bueno buscar ayuda para ambos, para que sienta que tú estás involucrada en la solución. Si él no quiere, busca ayuda para ti.