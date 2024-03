Pros y contras de los ejercicios pliométricos

Quizás la gran cantidad de dominicanos que asisten a los gimnasios deberían estar alerta sobre las ventajas y desventajas de los llamados ejercicios pliométricos de movimientos explosivos, con saltos y caídas, que deben ser abordados con cautela por quienes no son atletas.

Estos ejercicios no están recomendados para los neófitos en el entrenamiento físico. Hay que estar de vuelta de mucha gimnasia o deporte para asumirlos. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en una trampa.

"No es lo mejor para empezar", advierte el profesor Iván Rodríguez, docente de Ciencias del Deporte y Fisioterapia de la Universidad Europea de Madrid. No importa quién lo recomiende, "si no está en forma y tiene cierto entrenamiento lo único que conseguirá es hacerse daño ".

Qué son los ejercicios pliométricos

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/20/shutterstock-1489168844.jpg

Los ejercicios pliométricos, explica, se dirigen a las fibras musculares de contracción rápida de las articulaciones. Son movimientos explosivos que generan una fuerte tensión en los músculos y tendones y casi todos requieren aceleración y desaceleración, saltos y caídas.

Implican intensidades y si no se ha ido al gym en mucho tiempo también conlleva riesgos´. En cualquier caso ninguno es ideal para retomar la actividad física.

"Las ráfagas cortas e intensas de ejercicios producen un aumento significativo de la velocidad y la altura de los saltos" “

Su complejidad

El profesor Rodríguez aclara que eso no significa que no tengan ventajas, en realidad son de gran utilidad cuando se quiere mejorar un deporte porque aumentan la fuerza y la potencia, pero es preciso evaluar los riesgos porque "el alto impacto siempre implica mayor riesgo de lesión".

Por eso resultan ideales para los atletas acostumbrados a los esfuerzos y a absorber impactos mayores en las articulaciones.

El Instituto para la Salud de Harvard recomienda los ejercicios pliométricos para mantenerse en forma, particularmente el llamado salto lateral, que implica saltos con los pies a la derecha y la izquierda, el salto con la cuerda y el salto adelante y atrás con uno o los dos pies.

Pero la pliometria es algo más complejo. No debe aplicarse en personas que carecen de una base muscular adecuada. Deben abordarse con asesoría profesional, que siente las bases para soportar la carga y el impacto de esta práctica de entrenamiento.

Igual de importante es la técnica de caída o saber amortiguar el salto. Algunos aspectos para considerar son la edad, el peso, condición previa de fuerza física, experiencia, lesiones, superficie de salto, progresiones, recuperación y frecuencia de los ejercicios.

Cómo iniciarse

Un aspecto fundamental es hacer los ejercicios de manera progresiva antes de intentar movimientos más complejos. Se recomienda probar los movimientos con ambos pies antes de hacerlos con uno. Comenzar con una sola repetición antes de hacer múltiples. Se aconseja enfatizar la calidad del movimiento.

El editor ejecutivo de Harvard Men´s Watch, Matthieu Solan, reseña los consejos de Thomas Newman, especialista en el Centro de Rendimiento Deportivo de la institución universitaria, quien explica que las ráfagas cortas e intensas de ejercicios producen un aumento significativo de la velocidad y la altura de los saltos.

El secreto de los atletas

Estos ejercicios se consideran "el secreto mejor guardado de atletas competitivos en disciplinas como el baloncesto, voleibol, béisbol, tenis y atletismo".

Los ejercicios pliometricos ofrecen, por igual, mejoras notables en la coordinación, agilidad y flexibilidad, y se consideran un entrenamiento cardiovascular excepcional.

Como en toda disciplina, antes de iniciar es recomendable acudir a la consulta de un profesional, quien hará la evaluación de rigor. Cada individuo es único, por lo tanto, cada uno tendrá un plan conforme a su condición.