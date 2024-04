El peso de la responsabilidad paterna

Pregunta: Doctora, soy un hombre casado, tengo dos hijos de 5 años y 7 años que no son de mi esposa actual, mi ex esposa abandonó el hogar y me los dejó. Ahora mi esposa actual no quiere a los niños viviendo con nosotros dice que fueron un error mío, me dijo que elija entre ella y mis hijos.

Respuesta: Siempre he dicho que tenemos que ser lo suficientemente honestos con nosotros mismos y saber si somos capaces de lidiar con muchacho ajeno, pues esta es una muestra de que no todo el mundo puede y ahora, tu pareja actual te pone a elegir y realmente no es justo para ti ni para los niños.

Como terapeuta familiar y de pareja puedo asegurarte que no debes dejar a tus hijos, pues ya vivieron el abandono de su mamá y no me quiero imaginar lo difícil que fue para ellos esa transición. Entonces ahora se enfrentan a una persona que no desea ser parte de su crianza, pero que sí sabia desde el día cero de la existencia de ellos.

Estoy segura que tu actual esposa te reclama el por qué tu ex no se los lleva y que no deberías tenerlos todo el tiempo, pero ella no puede ponerte condiciones si al momento de juntarse contigo esos niños ya existían y convivían con su papá.

Es momento de ponerle límites a ella y dejarle claro cual es tu posición, decirle que te encantaría que ella fuera parte de tu vida, pero que tu vienes con un paquete incluido y que esto no es negociable.