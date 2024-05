Mi mamá me abandonó y ahora quiere ayuda

Pregunta: Hola Dra. Simó, qué alegría saber que por esta vía recibiré una respuesta de usted pues le cuento que siento que no avanzo, que por más que me repito que ya las cosas no son así, no sé por qué, no suelto lo que me ocurrió.

Es como si estuviera atada a mi pasado, es como si me estancara. Siento que no me permito ser feliz porque, cuando lo intento, recuerdo que mi mamá no me quiso, que me regaló a una señora, y eso me hunde en una depresión.

Siento que no valgo nada, ¡imagínese!, la persona que debió quererme más en la vida, me regaló. Sufrí tantos maltratos y humillaciones y, a pesar de todo eso, estudié, me gradué y hoy soy una profesional muy buena.

Mi mamá biológica me buscó y ella entiende que debo ayudarla, eso me da mucha rabia porque no merece nada de mí.

Respuesta

Lamento mucho leer todo lo que viviste, una situación que ningún niño debería experimentar, pero no es así, lamentablemente, en nuestro país es más común de lo que quisiera, donde muchos padres entregan los hijos a otros por diferentes motivos (mejoría económica, situaciones emocionales o ignorancia).

Tú y yo desconocemos las razones por las que tu mamá hizo las cosas de esa forma, ponerte en el papel de jueza no hará que te sientas mejor.

Con esto no te estoy pidiendo que no sientas, lo que busco es que seas menos dura contigo y tu entorno, pues fíjate que, a pesar de todo, saliste del fango y hoy en día eres una mujer de bien, que brilla con luz propia, es decir, que has sido resiliente y eso, mi querida, es maravilloso.

Surgiste entre cenizas y, a pesar de tener todo en contra, sacaste lo mejor de ti.

Entiendo que tienes muchas preguntas, sería muy interesante que converses con tu mamá biológica sobre aquello que te causa tanto ruido, pero sin juzgar, pues su historia solo la conoce ella.

Aprovecha que quiere un acercamiento y confróntala para que salgas de dudas. Entiende que quizá no te responda como esperas y, a partir de ahí, asume que eres más que aquella chica que no se crio con su mamá.

Comienza a ver todo lo bueno que te rodea y que has podido construir por ti y para ti.

