Cinco alertas que muestran un mal camino financiero

Si no te planteaste metas, tienes la posibilidad de ver si has hecho un buen camino. Sitúate en esa época y trata de imaginarte lo que hubieses querido alcanzar con el dinero generado. ¿Estás donde debes o deberías estar, o en otro lugar?

A continuación, te daré cinco alertas que debemos reconocer en nuestro comportamiento financiero como nocivas para nuestro camino financiero asertivo.

Y te daré las soluciones que podrías aplicar. Todo el tema de las finanzas personales lo trato por extenso en mi libro Arco Iris Financiero:

1. Gasto más de lo que recibo: Muchas veces no nos damos cuenta porque no parecería ser algo posible. Si saco la cuenta de mis deudas de cada mes y ellas crecen, definitivamente estoy gastando más de lo que estoy recibiendo.

Solución: Revisa exhaustivamente todos tus gastos y disminuye los que puedas. Inicia con los pequeños, los innecesarios y los de deudas.

2. No tengo liquidez: Si alguien me invita a salir, quiero ir y tengo que pedirle "mejor espera que cobre", mi liquidez está por debajo de lo deseable. Lo mismo puede pasar cuando se nos daña algo, puede ser el vehículo o algún artefacto eléctrico; si tenemos que esperar a recibir dinero para arreglarlo, es que no tenemos disponible la liquidez mínima necesaria. La consecuencia puede ser entrar en deudas.

Solución: Haz un ahorro automático disponible para casos necesarios. No es un fondo de emergencia, es dinero líquido que no parará de crecer. No es un monto a alcanzar, sino un porcentaje a guardar.

3. No sé en qué gasto: ¿Qué porcentaje de tus ingresos se te escabulle en pequeños gastos? ¿Cuánto en pago de deudas? Y así por delante. En ocasiones, estamos gastando más de lo que quisiéramos en renglones que no nos retribuyen suficiente, ni siquiera están dentro de nuestras prioridades.

Solución: Anota por tres meses todo lo que gastas... absolutamente todo. Debe coincidir con el dinero recibido. Teniendo la lista podrás decidir si quieres seguir gastando igual o debes cambiar algunas asignaciones o comportamientos.

4. Cuotas de deudas por encima del 30% de nuestro ingreso: Y si son noproductivas es mucho más peligroso. Es muy difícil vivir con menos del 70% de nuestro ingreso. Al llegar las deudas al monto indicado en el enunciado podríamos haber entrado en una espiral peligrosa. La que nos llevará a la primera alerta que trabajamos.

Solución: Hacer un plan de reducción de deudas. Ahorrando en gastos menos prioritarios. Puedes bajar mi guía de reducción de gastos en www.diegososa.info/postergastos.

5. Financio mis tarjetas de crédito: Desde que pasamos más de 3 meses del año haciendo esto deberíamos darnos cuenta que una parte importante de nuestro ingreso se está yendo por la cloaca. No adquiere nada, solo está haciendo que nuestras compras sean más caras.

Solución: Dependiendo de la profundidad del caso puede llevar desde disciplinarse, entregar algunas de las tarjetas, o entregarlas todas y manejarse con efectivo.

Si quieres un buen camino financiero, ándalo cada día.