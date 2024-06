Piedras en el camino

Cada día gustan más las listas. Basta con navegar en la red para encontrar un sinfín de ellas. Organizar el mundo, siempre tan complejo, en pequeñas porciones nos ayuda a entenderlo, aunque corramos el peligro de simplificarlo demasiado.

Hoy sucumbimos a la tentación y proponemos repasar los cinco errores ortográficos más frecuentes entre los que escribimos español. No son todos, ni mucho menos, pero superarlos mejora nuestros textos.

Para confeccionar esta lista personal me he dado una vuelta por los portales de correctores y centros de enseñanza y, ¿cómo no?, le he preguntado a la inteligencia artificial.

Imprescindible: a los datos recopilados les he aplicado la inteligencia natural, la poca o mucha de la que dispongo. Por cierto, tengo que reconocer que la inteligencia artificial no estuvo muy fina; confundió ortografía con gramática, conjugación verbal con concordancia, y algunas que otras sorprendentes «cosillas».

El resultado conjuga dificultades ortográficas que todos reconocemos: palabras homónimas o parecidas, tildes, mayúsculas y pares de letras que representan el mismo sonido. Si vamos superando poco a poco estos errores, nuestros escritos ganarán en claridad y calidad.

Hay unanimidad en que el escollo ortográfico más frecuente es la distinción entre haber y a ver. Pero las dificultades con el omnipresente haber no se quedan ahí; están en la colada de muchas otras confusiones; vean, si no, las combinaciones hay (frente a ay y ahí), haya (frente a halla, allá, aya); ha (frente a la preposición a). Gracias a ellas la ortografía de haber se ha ganado el primer puesto de la lista.

Fuera de nuestra lista han quedado las letras y los signos de puntuación. Si atendemos a su importancia y a su número merecerían formar una lista propia. Ya llegará. De momento, la que hemos conformado hoy nos sirve para ser conscientes de las pequeñas piedras que nos vamos a encontrar en el camino ortográfico. Con ella podemos analizar con cuál de estas piedras nos tropezamos alguna que otra vez y por qué.

Solo nos faltaría el paso más importante: pasar a la acción y aprender cómo esquivar la piedra para evitar el tropezón. Desde esta Eñe nos comprometemos a repasarlas con lupa una a una para aliviarles el camino.