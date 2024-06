Anticuerpo monoclonal para la prevención de la malaria

Anticuerpos monoclonales son proteínas artificiales producidas en el laboratorio que sustituyen a los anticuerpos de nuestro sistema inmunitario, para defendernos de células o enfermedades específicas no deseadas. Ejemplo, cuando bloquean las moléculas que las células cancerosas necesitan para multiplicarse. Se llaman monoclonales, porque son clonados de un solo progenitor o línea celular.

La malaria o paludismo, es una enfermedad grave y potencialmente mortal, transmitida por mosquitos, endémica de nuestro país y otros países con insalubridad, altas temperaturas, aguas estancadas y pobres condiciones socioeconómicas. Muy resistente a los medicamentos que desde hace tiempo se han estado usando para combatirla y que enferma y mata mayoritariamente a los niños.

La administración del anticuerpo monoclonal L9LS protege al adulto contra el mosquito transmisor de la malaria evidenciado en un estudio fase 1. Por lo que un anticuerpo monoclonal administrado vía subcutánea también puede proteger a los niños en los países donde la enfermedad es endémica.

En Mali (África Occidental), se realizó un estudio en fase 2, para evaluar la seguridad y eficacia de la administración del L9LS en niños entre 6 y 10 años de edad durante 6 meses en tiempos de brotes de malaria. En la fase A de dicho estudio, la seguridad se evaluó con 3 dosis administradas en adultos. En la fase B, los niños fueron asignados de manera aleatoria recibiendo 150 mg del anticuerpo monoclonal y 300 mg de placebo. La detección del Plasmodium Falciparum (mosquito causante) en extendidos de sangre se hizo por lo menos cada 2 semanas por 24 semanas y el criterio de valoración secundario de eficacia fue el primer episodio de malaria clínica, que también fue evaluado.

Llegándose a concluir que la administración subcutánea de L9LS en niños, los protegió del parásito y la infección clínica de la malaria por todo ese periodo de tiempo.

La malaria o paludismo sigue siendo un serio problema de Salud Pública sin resolver. Una enfermedad con una enorme morbi-mortalidad principalmente infantil, que en los primeros años de este siglo afectó a 3 billones de personas, casi la mitad de la población mundial, con más de 600 mil muertes por año principalmente en niños.

En lo que encontramos una vacuna más eficaz contra esta enfermedad, la comunidad científica, investigadores, políticos, líderes, gobernantes y la Sociedad misma, debemos proponer las alternativas para detener la malaria. Una enfermedad de la pobreza. Pobreza que no es solo económica, sino también educacional, Individual y colectiva.

REFERENCIA: Subcutaneous Administration of a Monoclonal Antibody to Prevent Malaria.

New England Journal of Medicine. May 02, 2024. Doi: 10.1056/NEJMMoa2312775. Vol. 390. No. 17