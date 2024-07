¿Qué pasa si no se ponen límites en la relación de pareja?

¿Has escuchado la frase "En la guerra y el amor todo se vale"? Muchos la usan para justificar la creencia de que si se hace dentro de la relación se debe tolerar toda clase de falta de respeto porque son pareja.

Y no, en el amor no todo se vale: no se vale el maltrato, no se vale que el otro piense por ti, ni que decida por ti, ni que ignore tus necesidades y deseos. Una relación donde los límites están claros es una donde hay respeto y consideración por el otro, no solo amor.

A todos nos gusta tener nuestro espacio. Ya sea para relajarnos, pensar o simplemente estar solos. Imagina que después de un largo día de trabajo necesitas un rato a solas, pero tu pareja no lo entiende y siempre quiere estar contigo, hasta en el baño.

¿Resultado? ¡Agobio total! Respetar el espacio personal es clave para mantener la armonía.

Muchas acciones, peleas, discusiones y desacuerdos se pueden evitar si existen unos límites claros para delimitar qué es lo que sí y lo que no se puede tolerar en la relación. Con qué te sientes cómodo, qué te da paz y qué no.

Áreas donde se necesitan los límites y hay que poner freno

Ayudar y apoyar al otro es bueno, pero controlar, vigilarlo y dirigirlo es otra cosa. Es necesario dar espacio y tiempo sin agobiar ni controlar ni tomar el control de sus decisiones. Hacerle saber que estás ahí para cuando lo necesite.

Revisar el teléfono o el correo de tu pareja sin permiso es una invasión total de privacidad . ¿Te gustaría que te lo hicieran a ti? Cada uno necesita su propio espacio y privacidad , incluso en una relación . Sin esto, la desconfianza y los problemas están garantizados.

. ¿Te gustaría que te lo hicieran a ti? Cada uno necesita su propio y , incluso en una . Sin esto, la desconfianza y los problemas están garantizados. Saber decir "no" cuando no te apetece hacer algo y "sí" cuando realmente quieres es superimportante.

Usar lenguaje ofensivo o hiriente puede hacer mucho daño. Es importante comunicarse de manera respetuosa y evitar palabras que puedan lastimar al otro. Incluso en medio de una discusión acalorada, mantener el respeto es fundamental para no herir a tu pareja y mantener la relación saludable.

de manera respetuosa y evitar palabras que puedan lastimar al otro. Incluso en medio de una discusión acalorada, mantener el es fundamental para no herir a tu pareja y mantener la saludable. Respetar lo que el otro piensa, siente, desea y necesita, todos somos diferentes y tenemos derecho a expresar con libertad, pensamos.

Cómo quieren disfrutar de la intimidad: es importantísimo hablar abiertamente sobre lo que te hace sentir cómodo y lo que no. Las relaciones sexuales siempre deben ser consensuadas y voluntarias. Para disfrute de ambos.

es importantísimo hablar abiertamente sobre lo que te hace sentir cómodo y lo que no. Las relaciones sexuales siempre deben ser consensuadas y voluntarias. Para disfrute de ambos. Cómo van a utilizar el dinero: quién paga qué es importante discutirlo. Acordar cómo se dividirán los gastos y respetar los gastos personales es necesario para que haya tranquilidad, entendiendo que ambos aportan.

quién paga qué es importante discutirlo. Acordar cómo se dividirán los y los personales es necesario para que haya tranquilidad, entendiendo que ambos aportan. Equilibrar el tiempo juntos y el tiempo separados. Todos necesitamos tiempo para nuestros hobbies, amigos y actividades personales. Tener confianza en el otro significa dejarle ser libre y respetar sus espacios. Esto no solo te hace feliz a ti, sino que también enriquece la relación y, claro está, el tiempo en la relación para conectar y disfrutarse el uno al otro.

Respetar estos límites asegura que ambos se sientan valorados, comprendidos y respetados, lo que contribuye a una relación más equilibrada y satisfactoria. Para establecer límites tenemos que comunicarnos abiertamente, negociar con libertad y conocerse a sí mismo. Siempre deben ser igualitarios, justos y que mantenga la libertad de ambos.