¿Qué pasa cuando te enteras de que tu hijo no es de tu pareja?

Pregunta: Doctora, hace 10 años conocí a Luis, quien fue mi pareja por un tiempo. Luego de dos años nos separamos porque él no quería una relación seria.

En esa separación yo, pasada de alcohol, tuve relaciones con otra persona y quedé embarazada. Como no recordaba lo que había hecho con esa persona, siempre pensé que mi hijo era de Luis, pero resulta que hace unos meses nos enteramos de que no lo es.

Esto ha sido fuerte para él, lo entiendo, pero también yo estuve con una venda todos estos años pensando que era su hijo. He tratado de convencerlo pero no me cree y en cada intento de demostrar mi inocencia me humillado de la peor manera, alegando que yo sabía la verdad.

¿Qué me recomienda? ¿Lo dejo así?

Respuesta

Querida, esto que me cuentas es bastante complicado pues es una verdad que altera por completo la vida que llevaban. Si realmente entiendes lo mal que él se siente, no debes forzar las cosas, debes permitirle vivir su dolor y no insistir con la justificación.

Dale tiempo para que él pueda procesar todo esto pues no estamos hablando únicamente de que se enteró de que habías estado con alguien más, no, él se enteró de que ese hijo que ha amado y criado por años no lleva su sangre.

Él debe estar manejando muchas emociones y entre esas la burla y la traición. Sé que tienes tu verdad, pero es necesario que entiendas que nadie está obligado a aceptarla y así son los procesos.

Ahora lo importante es cuidar la salud mental de tu hijo y que esto le salpique lo menos posible. Él deberá asimilar que quien creía era su padre no lo es y esto posiblemente lacere la imagen que tiene de ti.

No está de más que consideres buscar orientación de un profesional, tanto para ti como para tu hijo. Esto te permitirá aprender herramientas que te ayudarán a navegar este proceso de la manera más saludable posible.