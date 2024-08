Reconocer y manejar una posible depresión

Pregunta: Ana, me siento mal, siento que no le importo a nadie, ni siquiera a mi familia. El 6 de julio fue mi cumpleaños y mi pareja no me dio ni un detalle.

Fuimos de viaje y yo pagué el lugar en el que nos quedamos porque, según él, no se encuentra bien económicamente (eso me lo dijo después del viaje). Mi papá, como siempre, no se acuerda de mi cumpleaños, mis amigos están lejos y también lo olvidaron.

Hoy es el cumpleaños de mi mamá, una parte de mí quería hacerle un detalle, pero otra me dice: ¿por qué? Si no me dio nada, este mes también es el cumpleaños de mi pareja y siento lo mismo.

Mi papá recién me escribió hoy porque no le di nada el Día del Padre, pero sí lo felicité, me dice que debo tomarlo en cuenta, pero ¿a mí quién me toma en cuenta?

Me siento atascada, no sé qué hacer, lloro de la nada cuando recuerdo todo eso y no sé si esto que siento está bien.

Respuesta

Comenzaré ayudándote a que te des cuenta sobre lo que me has escrito en las primeras líneas, donde dices que tuviste que pagar el lugar donde irías con tu esposo y luego es que sabes de su situación económica, lo que me da a entender que permites cosas esperando una reacción bonita del otro, pero no ha resultado así.

Creo que lo primero que debes hacer es dejar de suponer cómo deberían actuar los demás. Si algo no te gusta debes expresarlo, pero entendiendo que la otra persona tendrá su verdad y la defenderá, por lo que es bueno que te enfoques en socializar lo que te gustaría, pero sin esperar nada.

Sé que no es cómodo lo que te digo, pero lo que hace que el ánimo empeore muchas veces es tener expectativas quizás muy altas de los demás.

También te recomiendo que dejes que un buen psicólogo evalúe tu estado anímico para descartar una posible depresión.

Sé que leíste esto y dijiste "la doctora está exagerando", pero no te puedes imaginar las infinitas máscaras que tiene este trastorno emocional y que podrían llevarte a que muchas veces no seas tan objetiva, sino más sensible de lo que eres frecuentemente.