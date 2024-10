¿Qué está pasando en EEUU? ¿Por qué la gente no habla?

¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué la gente no habla? ¿Por qué nos estamos autocensurando? Aquí es muy difícil que alguien conteste claramente qué piensa sobre política o economía. ¿Por qué todo el mundo está callado y tiene miedo a lo que pueda venir después de las elecciones?

Veo que, sobre todo, los periodistas no comentan de lo que tienen que hablar. O sea, que vamos a una recesión fuerte, y más. Mucha gente no reconoce que cada cual tiene derecho a votar por quien le dé la gana y que tenemos que desear o hacer lo mejor, según creemos, para el país.

A la larga, somos los únicos que podemos tomar esas decisiones en libertad. A mí nadie puede decirme por quién votar, ni que me calle.

Mucha gente considera que los países de Latinoamérica son "bananeros", pero, si en mi país natal, República Dominicana, dos veces hubieran atentado contra un candidato presidencial, en un tiempo muy corto, habría un lío enorme. Y, en EEUU, realmente no se ha hecho nada.

Hay que investigar qué está pasando y qué hay detrás. Cada vez nos parecemos más a un país tercermundista. Somos supuestamente los que representamos la democracia en el mundo, aunque cada día me creo menos esto.

Nadie dice públicamente que el país está totalmente dividido entre los extremos. La gente ni siquiera se atreve a decir que va a votar por Trump, porque le caen encima. Y también hacen lo mismo con el que dice que votará a Harris.

Pienso que el Partido Demócrata ha dejado un país quebrado y endeudado. A la gente ya no le alcanza el dinero para pagar la comida. Hay mucho miedo a lo que va a pasar, y todo el mundo espera el día de las elecciones.

No soy de ningún partido, siempre lo aclaro. No estoy defendiendo a Trump, pero tampoco puedo defender a Biden. Esto ha sido un desastre. El que no lo quiera decir, que no lo diga, pero siento que debo hablar claro.

Hay que respetar. La gente tiene derecho a votar a quien le dé la gana. ¿A dónde se fue la democracia? ¿Qué está pasando en este país? Dios nos agarre confesados. No me gusta lo que huele.

