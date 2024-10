Cómo evitar el desgaste emocional en la pareja

Pregunta: Dra. Ana, perdí la confianza en mi esposo, tomó un dinero que no era mío, lo que provocó una situación muy difícil en mi familia y no es la primera vez.

Ha tomado también mis prendas y lo más difícil es que se hace la víctima. Tengo 18 años de casada, dos hijos, mi casa la hice yo pues tengo mi trabajo, pero siento que esto fue la gota que llenó el vaso, pues él sabía la procedencia de ese dinero y el destino también.

Para yo no quedar como ladrona, me tuve que quedar sin nada y sacrificar las vacaciones de mis hijos planificadas hace dos años. Ahora él, después de que se dio cuenta de mi posición no le quedó más remedio que admitirlo, pero resulta que la víctima es él.

Fue un dinero que logré reunir con mucho esfuerzo, sin él colaborar con nada. Estoy desgastada y no aguanto más.

Te puede interesar Cuando el amor se convierte en sacrificio, una historia de desilusión

Respuesta

Lamento mucho que hayas tenido que llegar a este punto para entender que no puedes seguir haciendo la vista gorda ante la situación que les compete.

Debes tener claro que tu esposo no está bien y que la única forma de ayudarlo no es pagándole las deudas, sino dejando que él asuma las consecuencias de sus actos.

Cuando tú le pagas las cosas y él no es capaz ni siquiera de adjudicarse lo que hizo, te muestra una clara posición de que no está dispuesto a asumir su error.

Y eso, mi querida, lo único que te llevará es seguir endeudándote por él, esperando el milagro del cambio, pero solo recibirás hastío y dolor.

Debes entender que ser buena y resolverle todo no está ayudando, pues para modificar conductas necesitamos que la persona vea que sus acciones han traído consecuencias para él y su entorno.

Es fundamental que comiences a poner límites, a recogerte y, aunque sientas pena, recuerda que no puedes ayudar a quien no es capaz de solicitar la ayuda y aceptar su condición.