Viruela del mono: efectos en el embarazo y el feto

Igual que la viruela humana (erradicada por la vacuna) la viruela del mono (MPox) por su manera de propagarse debe vigilarse permanentemente.

La embarazada que se contagia la puede transmitir de manera vertical (madre - feto), y es una infección que se adquiere fácilmente por contacto directo con las lesiones de la piel, objetos y ropa contaminados y a través de la leche materna.

Es una zoonosis (enfermedad transmisible de animales a humanos) y no es nueva, el virus se descubrió en el año 1958 y el primer caso en humanos se reportó en la República Democrática del Congo en 1970.

Este virus tiene dos Clados o descendientes:

El Clado 1 (originalmente Congo Basin Clade) y el Clado II (originalmente West African Clade) que se subdivide en 2a y 2b. El Clado 1 es el más virulento, con una fatalidad de hasta un 10%, a tomarse en cuenta ya que el promedio de fatalidad estaba entre 0% y 3.6%.

El M.S.P. de la R.D. en agosto 2024, informó que el último caso de MPox se registró en abril de este año y que en la semana epidemiológica No. 33 se sumaban 8 casos sin que se haya detectado circulación comunitaria del virus en el país.

Te puede interesar Salud Pública afirma que desde abril no se registran casos de viruela símica en el país

Casos mundiales

Sin embargo, la OMS informa que, desde enero 2022, 116 estados miembros de las 6 regiones que componen esa organización han reportado casos de viruela del mono y, en el año 2023 más de 12, 000 casos fueron reportados con unas 600 muertes.

En julio 2022 la OMS declaró la enfermedad de importancia internacional, para retirar este llamado en mayo 2023, porque los casos estaban disminuyendo. Pero en lo que va del 2024 hay registrados más casos que los registrados el año pasado.

Este virus, que es endémico de África Central y Occidental, llegó a los EE.UU., España, Reino Unido y Francia, infectando a personas que no habían viajado a esas zonas.

La viruela del mono se presenta con erupción, vesículas y pústulas cutáneas, fiebre, dolor de garganta, cefalea, dolores musculares, cansancio y ganglios inflamados.

Su fácil contagio y propagación debe ser preocupación para todos y más para la embarazada en la que puede producir abortos, niños prematuros, natimuertos y otros daños congénitos.

Y, aunque existen vacunas y tratamiento antiviral para la enfermedad, solo están disponibles para los más susceptibles (jóvenes sexualmente activos, homosexuales, inmunosuprimidos) no para la población general.

REFERENCIA: Mpox in Pregnancy – Risks, Vertical Transmission, Prevention, and Treatment. New England Journal of Medicine, august 28, 2024.