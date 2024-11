Cuando el alcohol interfiere en la relación de pareja

Pregunta: Doctora, mi esposo no es dependiente del alcohol, pero cuando toma le resulta difícil parar. Fuera de eso, es un hombre responsable y detallista.

El problema es que, cuando ha llegado borracho, en una ocasión se puso furioso y me insultó; en otra me insultó y me golpeó. Sin embargo, al día siguiente no recuerda nada.

Estas cosas pasan cuando él sale a beber solo. Es algo recurrente y, en los dos años que llevamos juntos, me ha insultado varias veces y me golpeó una vez.

Respuesta

Así como tú, muchos piensan que un alcohólico es solo quien bebe todos los días, pero no necesariamente es así. Fíjate cómo describes que cuando tu esposo bebe, cambia: se emborracha, pierde el control y al día siguiente no recuerda lo que hizo.

Aprovecho para aclararte que su embriaguez no es motivo alguno para golpearte ni insultarte. Es decir, de ahora en adelante no debes justificar su maltrato por el hecho de que esté borracho, ya que nada justifica la agresión ni los malos tratos. Asimismo, no debes minimizar su uso desmedido del alcohol.

Es necesario que tengas esa conversación incómoda con tu pareja, donde le expliques tu preocupación y tu malestar respecto al consumo de alcohol y sus consecuencias. Además, es importante que lo exhortes a buscar ayuda para manejarlo.

Es casi seguro que te dirá que no, que sabe lo que hace, pero, con este paso, él sabrá tu posición. De manera que, si vuelve a llegar borracho, debes mantenerte firme: así no puedes continuar.

Por otro lado, aunque él te diga que no desea ayuda, tú sí debes buscarla. Las parejas de personas con adicciones suelen volverse codependientes y, sin darse cuenta, terminan sosteniendo la conducta adictiva.

Aunque peleen, se enojen o amanezcan disgustados, el codependiente permanece allí, rezagado y lleno de rabia, algo que con el tiempo convierte la relación en algo más disfuncional.

Busca ayuda para aprender a poner límites, entender mejor el tema de la adicción y conocer las dinámicas adictivas, que son bastante complejas y difíciles de modificar. También es importante que trabajes en cómo manejar la culpa, ya que muchas veces esta es la que lleva a tolerar situaciones insostenibles.