Pregunta: Hola, Dra. Simó. tenía días queriendo escribirle y hasta para hacer esto me costó sentarme y generar la idea. De verdad que no me reconozco. Lo único que puedo decirle con exactitud es que estoy cansada, me siento en automático. Trabajo en un departamento en el que brindamos control de calidad, es decir, recibo muchas llamadas, participo en reuniones y gestiono múltiples quejas de los usuarios. Mi trabajo me gusta, o mejor dicho, me gustaba, porque ahora ni siquiera sé si esto es lo que quiero seguir haciendo.

Llevo como un mes en el que me cuesta concentrarme, paso el día cansada, estoy casi todo el tiempo de mal humor y lo único que quiero es estar acostada. Tengo miles de cosas pendientes en mi casa y lo estoy procrastinando todo. Había pensado tomarme unos días de vacaciones, pero una compañera presentó parto antes de tiempo y no puedo dejar mi puesto. ¿Qué me recomienda?

Respuesta: A pesar de que sería necesario realizar una evaluación más exhaustiva en el consultorio, por los síntomas que me estás expresando creo que estás quemada, o como también se le conoce, tienes síndrome de burnout. Esto consiste en una fatiga crónica que surge cuando no descansamos lo suficiente, y tanto el cuerpo como la mente comienzan a mostrar señales de agotamiento total.

Veo con mucha preocupación que hemos perdido la necesidad del descanso. En esta vida tan rápida, donde queremos todo de forma inmediata, se nos ha olvidado la importancia de pausar, desconectarnos y crear espacios donde disminuya la presión de tanta exigencia.

Es vital volver a lo básico: mejorar nuestros hábitos, priorizar el sueño y evitar sobrecargar el cerebro con tanta información, especialmente a través de las pantallas. Todo esto puede lograrse con pequeños cambios realizados de forma constante, pues ahí radica el éxito: en la constancia.

Cuando hablamos de descanso, nos referimos a ser más compasivos con nuestro cuerpo y nuestra mente, buscar aquellas cosas que nos traen paz y, por supuesto, dejar de repetirnos que "nunca hay tiempo". Me he dado cuenta de que esta expresión es común en quienes no entienden que deben cuidarse a sí mismos.

Comienza dedicando unos minutos al día para desconectarte. Al llegar a casa, evita tomar el celular, escucha música o realiza alguna actividad relajante. Trata de caminar en espacios abiertos, al menos los fines de semana. Reúnete con amigos que te aporten cosas positivas, duerme las horas necesarias (recuerda que el sueño no se recupera) y procura alimentarte mejor. Busca un hobby que te permita cambiar de pensamiento mientras lo practicas.

En el trabajo, dedica cinco minutos de tu hora de almuerzo para realizar ejercicios de respiración, que puedes encontrar fácilmente en YouTube. Solo busca "ejercicios de respiración para relajarte" y hazlos de forma constante.

Te aseguro que, con tan solo estos pequeños cambios, comenzarás a notar resultados.