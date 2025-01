¿Qué hacer cuando tu pareja quiere borrar tu pasado?

Pregunta: Quedé viuda hace 5 años y comencé una relación hace un par de meses. Mi novio me exige que borre todas las fotos que tengo en las redes donde aparece mi esposo con mis hijos.

Yo le he dicho que ese es mi pasado y que en todas las fotos salimos como familia. ¿Usted entiende que debo quitarlas?

Respuesta

Si con solo dos meses de relación ya tu novio está exigiendo que elimines fotos de lo que fue tu vida, en un tiempo estará exigiéndote que tus hijos no puedan ni siquiera hablar sobre su papá.

Todo aquel que se acerque a ti debe entender que eres viuda; por lo tanto, tu relación no terminó, sino que tu pareja falleció, y no hay ningún motivo para desaparecer aquellas demostraciones de afecto que pudieran existir.

Ahora bien, si el caso fuera que ya ustedes se van a casar y tienes en casa fotos por todos lados, yo te diría que las tengas solo en las áreas donde se encuentran tus hijos, es decir, en sus habitaciones.

Pero no puedes permitirle a alguien que recién llega a tu vida te diga cómo manejarte, cuando no estuvo allí y lo único que parece querer es demostrar que es un macho inseguro que no sabe lidiar con el "fantasma" de tu antigua pareja.

Por lo tanto, ponle límites claros y explícale que no tienes por qué desaparecer parte de lo que fue tu vida. Lamenta que él no pueda lidiar con tu viudez, pero aclárale que no piensas hacer nada que vaya en contra de tus principios, pues no le estás faltando el respeto.

Él no estaba en tu vida en ese momento, y debes dejarlo claro que en estos meses te has esforzado por manifestarle lo importante que es esta nueva relación para ti.

