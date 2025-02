Le falta amor propio

Pregunta: Doctora Simó, tengo un problema y creo que soy yo la del asunto. Hace dos o tres años, descubrí ciertos mensajes en el teléfono de mi esposo que nos llevaron a fuertes peleas. Tal vez, debido a mi baja autoestima, dejé pasar la situación y, con el tiempo, se me fue olvidando. Sin embargo, por su parte, nunca vi un arrepentimiento sincero.

Con el tiempo, volví a encontrar otra situación parecida: pequeñas mentiras que lo dejaron al descubierto. También hablamos al respecto, pero sigo sintiendo que el problema soy yo, por estar hurgando y revisando su celular, cuando en realidad no voy a tomar medidas de separación porque aún lo quiero. Ya no confío en él y temo que ahora estoy asfixiándolo. Sé que es un hombre bueno, que no tiene vicios y trabaja mucho. Lo valoro y lo apoyo en todo lo que puedo para hacerlo feliz, pero siento que las cosas se me están saliendo de las manos.

Estoy en un punto en el que casi no como, apenas duermo y lloro a escondidas todo el tiempo. Tal vez lo hago por impotencia, por no lograr que él entienda cuánto lo quiero y cómo sus acciones me destrozan el alma.

Respuesta: "Toda relación en la que tenga que olvidarme de mí misma para crearle un ambiente de felicidad al otro está condenada al fracaso".

Me hablas de que dejas pasar, olvidas, callas y lo justificas. Tú misma reconoces que no te amas y, ¿crees que esto cambiará solo por el sacrificio que has hecho? Mi experiencia me dice que no será así.

Si quieres crear un ambiente seguro, basado en el amor sólido, la equidad, el compromiso y la exclusividad, debes dejar de justificar su maltrato, asumir tu vida y reaccionar ante sus mentiras y traiciones.

Deja de victimizarte con frases como "pobre de mí", "no me amo" o "lloro a escondidas", porque eso ¡no funciona! Lo que sí debes hacer es exigir, poner límites y demostrar que mereces lo mejor, que no quieres migajas y que no seguirás en esa posición.

Pero esto no se logra con amenazas, sino ocupándote de tu vida, encontrándole sentido más allá de él: hobbies, amigos, nuevos estudios o cualquier otra actividad que te haga bien. Por supuesto, debes expresar con claridad cuál es tu posición y lo que esperas ahora de la relación.

Si no puedes hacer esto por ti misma, es fundamental que busques ayuda profesional para recuperar tu amor propio.