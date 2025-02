Cómo enfrentar el vacío emocional sin culpa

Pregunta: Dra. Simó, ¿qué se puede hacer cuando una madre es la que te hace daño y nunca reconoce ni valida nada de lo que hago? Me fui de mi casa a los 17 años, desesperado por su maltrato y con un padre que también me agredía.

Hoy, a mis 54 años y después de dos matrimonios, aún duele no tener respuesta. Le pregunté si no fui deseado, por qué no le importo, y no me da respuesta. Necesito ayuda para poder vivir en paz con lo que me ha tocado.

Respuesta

Buscar respuestas no siempre es sano, pues te lleva a depender del otro y ahí está el verdadero conflicto. Entiendo perfectamente que anhelas paz, pero, a pesar de tu esfuerzo por hablar con ellos, su silencio profundiza aún más tu herida.

Aquí surge la parte más compleja: tal vez ni siquiera ellos tienen la respuesta o no saben cómo lidiar con ello.

Desde temprana edad enfrentaste esta situación, lo que podría indicar que tu madre no gozaba de una buena salud mental. A la edad que tienes, es importante aceptar que muchas veces no encontraremos respuestas a ciertas situaciones, conductas, decepciones o desafíos de la vida.

Por ello, te invito a enfocarte en lo que has logrado, en las personas que te han demostrado un amor genuino, y a dejar de juzgar ese pasado que, por más vueltas que le des, no cambiará.

También te recomiendo que te des la oportunidad de visitar a un terapeuta familiar. Esto te ayudará a fortalecer otros vínculos que podrían convertirse en un gran motor para darle sentido a tu día a día.

