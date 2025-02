El mito del orgasmo y la presión de "llegar" en cada encuentro

Pregunta: Me siento feliz de que, por esta vía, podré recibir una respuesta suya. Le cuento que tengo una situación muy rara. Resulta que tengo una relación preciosa de seis meses con alguien que me encanta; nos llevamos súper bien, pero con él no logro tener un orgasmo.

Con mi ex, en cambio, llegaba a tener hasta cinco orgasmos en un solo encuentro. Cometí el error de estar con mi ex este fin de semana y pude lograr mis orgasmos, pero con mi pareja actual no logro tener ni uno solo. ¿Puede explicarme qué me pasa?

Respuesta

La falta de orgasmos no necesariamente es un indicador de falta de interés. Pueden existir bloqueos causados por comparaciones, creencias, costumbres y altas expectativas.

Soy de las que piensa que se debe quitar presión al orgasmo y centrarse en lo excitante que es todo el proceso; es decir, disfrutarlo sin enfocarse tanto en si se llega o no.

Otra cosa: no puedes darle cabida al ex para ver si hay algo pendiente, pues un orgasmo no mide el grado de compromiso en una relación. La prueba es que, hoy en día, no estás con esa persona a pesar de la cantidad de orgasmos alcanzados.

Entonces, deja de presionarte y aprende a conectar con este chico desde lo que te hace sentir, lo que ambos están viviendo y experimentando. Saca de la ecuación al otro.

Dale vacaciones a esa duquesa del clímax y enfócate en los besos, los abrazos, lo que siente la piel y... ¡¡¡vívelo!!!