Cinco errores financieros de los que te arrepentirás

En mis años como consultor financiero he encontrado mucha gente que está en problemas y no entiende cómo llegó a ellos.

Antes de que sea tarde, te contaré algunas situaciones que deben servir de alerta para devolverte a tiempo si vas por un camino del que luego te arrepentirías por no haber llegado a donde quieres llegar.

–¿Qué debo hacer para solucionarlo, Diego Sosa?

Primero te daré las señales que deben alertarte, al final te entregaré la solución para todas. Aunque algo tan complejo no es tan fácil como una frase; todo el método de lograr una vida financiera plena está en mi libro Arco Iris Financiero.

Te puede interesar ¿Por qué tomamos decisiones financieras irracionales?

Cinco errores financieros

Financiar las tarjetas de crédito : Quien desea una bola de nieve de deudas en su vida solo tiene que cometer este error. El gran problema es que para poder pagarlas necesitaremos más dinero . Como existen los préstamos es muy fácil en algún momento maquillar la situación. ¿Lo malo? Seguiremos haciendo lo mismo y, al final, un nuevo préstamo será la siguiente pseudosolución.

: Quien desea una bola de nieve de deudas en su vida solo tiene que cometer este error. El gran problema es que para poder pagarlas necesitaremos más . Como existen los préstamos es muy fácil en algún momento maquillar la situación. ¿Lo malo? Seguiremos haciendo lo mismo y, al final, un nuevo será la siguiente pseudosolución. El dinero no te alcanza : Muchos piensan que el problema es del dinero , pero no es así. El problema es lo que hacemos que nos lleva a una escasez . La falta de dinero es una consecuencia, no la causa. El error es no buscar en nosotros por qué el dinero no está alcanzando.

: Muchos piensan que el problema es del , pero no es así. El problema es lo que hacemos que nos lleva a una . La falta de es una consecuencia, no la causa. El error es no buscar en nosotros por qué el no está alcanzando. Solo tomar un préstamo de consolidación : El solo no se refiere al ´un´, sino a solo tomar esa acción. Un préstamo de consolidación es vital para salir de las deudas. Pero no es la solución al problema, sino a la consecuencia. A ver, las deudas no son el problema; lo que las causó, lo son.

: El solo no se refiere al ´un´, sino a solo tomar esa acción. Un de es vital para salir de las deudas. Pero no es la al problema, sino a la consecuencia. A ver, las deudas no son el problema; lo que las causó, lo son. Comprar de acuerdo al dinero que tengo a mano : Las pequeñas empresas que no progresan tienen el mismo comportamiento. Gastan según el disponible. Por lo que nunca podrán hacer inversiones para crecer. A las personas que acostumbran a eso les llega el peor momento cuando les colocan a su alcance instrumentos de crédito . Una salida pagada con la tarjeta nos hace comprometer el ingreso del próximo mes. El que no alcanzaba de todas maneras.

: Las pequeñas empresas que no progresan tienen el mismo comportamiento. Gastan según el disponible. Por lo que nunca podrán hacer para crecer. A las personas que acostumbran a eso les llega el peor momento cuando les colocan a su alcance instrumentos de . Una salida pagada con la tarjeta nos hace comprometer el del próximo mes. El que no alcanzaba de todas maneras. Llevarnos de la sociedad: Una sociedad cada vez más manipulada en sus compras. Hasta los influenciadores se dejan influenciar. Usar nuestro escaso dinero para comprar lo que es tendencia hará que nunca alcance para lo que es necesidad.

Si estamos viendo en nuestra vida estos puntos, lo más seguro es que un día vea que no he construido la vida financiera que quisiera, mucho menos la que fui capaz de tener. Las consecuencias de vivir esto en el día a día es una catástrofe: Una vida llena de estrés y un retiro indigno.

La única solución

Bien, la solución no es una para cada punto, es una para todos... y para muchos errores que no puse aquí. Bueno, como viste, estos no son errores en sí, son consecuencias de un gran error.

Si quieres que nada de esto aparezca debes comportarte de manera que no lleguen. No es fácil, pero es factible.

Tengo que gastar máximo 80% de lo que ingreso... y punto. Debemos hacernos de cuenta que ganamos menos. Hace unos años recibía menos y vivía... pues así debo vivir.

Cuando aumenta el ingreso es el momento de hacernos de cuenta que no aumentó. Mandamos todo el aumento a una cuenta de inversión, y listo.

Parecería fácil, insisto, no lo es. Porque las tentaciones seguirán ahí. Es entonces el momento de cambiar lo que me permite cometer los errores: no tener dinero a la mano y anular las tarjetas de crédito que estén por encima del 40% de mi ingreso.

En próximos escritos seguiré colaborando con los que desean una vida financiera plena.

Leer más 6 razones por las que gasto de más