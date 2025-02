La importancia de poner límites desde el principio

Pregunta: Hola, Dra. Simó. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa si tu pareja te dice: "Yo voy a hacer contigo lo que me dé la gana, ve acostumbrándote"? Me gustaría que usted me ayude a interpretar esto.

Respuesta

¡Hola! Creo que no es lo más sano buscar que personas ajenas a la relación te den una respuesta. Lo correcto es que le preguntes directamente a tu pareja, le expliques que ese comentario te preocupó y compartas lo que piensas al respecto.

No dejes nada al tiempo; es mejor ser frontal y salir de dudas.

Y si lo que él intenta decirte es que pretende tener control sobre ti, mi recomendación es que pongas límites desde ahora, para que sepa que eres un ser pensante con criterio y que tomarás decisiones basadas en el respeto dentro de la relación, sin olvidarte de ti misma.

Entregarnos totalmente en una relación nunca es conveniente, ya que el otro, de forma inconsciente, puede abusar de ello y, al final, podríamos sentirnos desconsiderados.

