Cómo reencontrarse en pareja

Pregunta: Hola, Dra. Ana, mi esposo y yo somos una pareja sólida, y soy consciente del gran amor que nos tenemos. Llevamos siete años juntos y tenemos dos hijos en común, pero estamos en una etapa en la que el trabajo, los niños y las responsabilidades diarias nos están alejando como pareja.

Siento un gran deseo de volver a esos momentos en los que éramos unos enamorados, pero no sé por dónde empezar ni cómo manejar la situación. Él no cree en las terapias, pero quizá yo pueda contribuir a que nuestra rutina sea más satisfactoria para ambos. No quiero perder mi matrimonio.

Respuesta

Hola, mi querida, es un error pensar que pueden volver a lo que fue el inicio, ya que en aquella época no tenían el proyecto que hoy están asumiendo (hijos, trabajo, nuevas responsabilidades, otra edad).

Lo que sí pueden hacer es buscar soluciones desde la realidad actual, que, como explicas, es una relación bonita, pero con falta de tiempo en pareja.

Debes dejar de comparar aquel momento con este y, desde esa perspectiva, fomentar aquello que crees que les haría bien como pareja.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/13/shutterstock160467545-e55bea57.jpg

También es importante evitar la queja sobre cómo han cambiado las cosas, pues la queja no modifica conductas; además, antes estaban en otra etapa.

Agradezcan todo lo que han construido juntos y, desde ahí, busquen actividades y oportunidades de crecimiento mutuo.

Habrá días en los que sentirán que se necesita más esfuerzo, pero en esos momentos sean más compasivos y valoren con ilusión lo que han construido.

Retomen aquellas cosas que les hacen bien y que nutren su relación en el presente.

Te puede interesar Cómo marcar límites sin conflictos