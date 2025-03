Cuando la depresión no se siente como tristeza

Pregunta: Dra. Simó, mi jefa me envió al departamento de Gestión Humana para que fuera evaluada, pues ella considera que no estoy bien.

La cuestión es que una psicóloga me entrevistó y me dijo que yo estaba depresiva, lo cual no creo que sea cierto, pues no paso el día triste.

Doctora, estoy en un departamento muy demandante y, en los últimos meses, sí he tenido cambios en mi temperamento, pero no estoy buscando acostarme en una cama a mirar el techo ni tampoco he pensado en hacerme daño.

Me molesta que mi jefa no vea mi esfuerzo y se centre en cosas a las que realmente no les veo importancia.

Respuesta

Hoy en día, mucha gente cree que la depresión solo se manifiesta con una tristeza prolongada y llanto, pero no es así.

La depresión también puede presentarse con un mal humor constante, dificultad para realizar las tareas diarias, falta de energía o agotamiento, fallos en la memoria a corto plazo, irritabilidad, compulsividad, problemas con el sueño (dormir menos o dormir más) y una disminución del interés en cosas que antes parecían importantes o placenteras.

Otro factor importante es el aislamiento, que muchas veces los pacientes justifican diciendo que ya no se puede salir por temas de seguridad o por el tráfico, y que es mejor quedarse en casa que estar gastando dinero.

También debo mencionarte que no todas las personas con depresión piensan en quitarse la vida.

Creo que tu jefa hizo lo correcto, pues vio algo que quizás tú no has podido notar. Lo importante ahora es seguir un tratamiento que te ayude a salir de esta situación.

Por ello, es recomendable que acudas, fuera de la empresa, a un psicólogo clínico que te acompañe en este proceso.

No es tan fácil como cuando dicen: "Es cuestión de pensar diferente" o "Debes poner de tu parte".

Ahora, lo que se debe hacer es profundizar en tus síntomas para que, basándose en tu personalidad, creencias y hábitos, el terapeuta pueda desarrollar un protocolo que te ayude a entender y modificar lo necesario en tu proceso.