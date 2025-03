¿Escuela en casa? Los niños necesitan socializar

Los niños necesitan la escuela no solo para aprender conocimientos, sino para desarrollar habilidades sociales esenciales. ( SHUTTERSTOCK )

Realmente, los niños necesitan ir a la escuela, estar con sus amigos y jugar. La escuela debe ser el espacio donde desarrollen todo lo que deben conocer para vivir en sociedad: hacer amigos y aprender a manejar sus relaciones con los otros.

Los niños deben crear destrezas para defenderse, responder a quienes intenten agredirlos y poder decir "no, no me hagas daño". Aprender a defenderse es muy importante. En la escuela encontrarán a otros que quieran empujarlos, maltratarlos o morderlos.

Y deben saber gestionar todo eso, al mismo tiempo que trabajan para crear amistades y ser solidarios con los demás.

Es fundamental que encuentren a alguien de su edad con quien hablar y jugar. Por eso, ¡tienen que ir a la escuela! En caso de que no pase, hay que ver cómo se llena esa necesidad.

¿Cuándo aprenderán a hacer cosas con los demás, ayudarse e intercambiar conocimientos? Todo eso es muy sano.

Los seres humanos —y más los niños— necesitan aprender a socializar. Si un niño vive aislado, no habla, es muy tímido, nunca cuenta lo que le pasa y le gusta estar solo, estamos ante un signo de que le sucede algo.

Lo normal es que juegue y pelee —sin pleitos, ni mucha agresividad—, pero que pelee y diga "no" a las ofensas. Ese intercambio es muy positivo para aprender a poner límites, al mismo tiempo que disfruta de una relación de amistad con otros. Todo eso es lo normal.

Si el niño no aprende tales destrezas en la escuela y con sus hermanitos, tendrá problemas de relación. ¿Por qué? Porque no las va a aprender con los adultos. No.

Los niños que viven en el mundo de los adultos —y solamente hablan con ellos—, sin amigos de su edad o cercanos, en el futuro tendrán serios problemas de relación con los demás.

Vinimos al mundo a intercambiar, aprender y a crecer con el otro. Y eso siempre debemos fomentarlo en nuestros hijos. Los niños deben aprender junto a personas de su edad, porque si no estarán en desventaja. Si solo se relacionan con adultos, siempre vivirán en un mundo ajeno, para el que aún no están listos.

El niño comienza aprendiendo con sus iguales. Tenga muy pendiente este tema. Y, por su propio bien, facilite que estudie en una escuela, en sociedad.

