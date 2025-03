Construyendo un balance digital en la familia

Los padres, que son los responsables de la salud y la educación de sus hijos, están viviendo la era de mayor frustración al no poder desconectar a sus hijos de las pantallas y las redes sociales, sin quizás haberse preguntado

¿A qué se debe esa actitud irracional, esa adicción? ¿Son los niños los responsables? ¿Hemos perdido el sentido del equilibrio y responsabilidad en la educación de nuestros hijos?

Te puede interesar Vacunas bajo ataque, el resurgir del sarampión en el siglo XXI

Cómo le perjudican las pantallas

Es válido volver sobre algunos de los daños que producen en el niño el uso excesivo de las pantallas y las redes:

Disturbios emocionales cuando lo obligamos a desconectarse

La ansiedad por volver a conectarse

Dificultad para enfocarse y motivarse fuera de ese ámbito

Dificultad para hacer amigos.

Se vuelve una persona aislada en su mundo y sus asuntos

Poco descanso cerebral debido a una estimulación constante

constante Déficit de creatividad y poco interés por el deporte y los hobbies

¿Qué le hace falta? Lo que no le estamos dando:

Estimulación, atención y retroalimentación

y retroalimentación Decirle y enseñarle que puede perder, ganar e innovar

Que hay otras maneras de estimular su dopamina

Que puede ser una persona exitosa

A diferencia de la vida real, el fracaso online y las redes sociales no tiene consecuencias. El niño puede volver atrás y probar, puede borrarlo todo y esconderse como otro usuario, lo que le garantiza un sentido de ganancia y pertenencia.

La comunidad online y la social media le ofrece una manera rápida de sentirse visto y aceptado. Un espacio seguro y fácil para escapar del estrés cuando la vida y nosotros le parecemos aburridos.

Todo lo dicho y más, preocupa a muchos padres, porque deben ser ellos los llamados a ayudar a sus hijos a llenar sus vacíos e insatisfacciones, a ponerles reglas y límites. Pero resulta que también muchos de ellos están en lo mismo, online y ausentes. Permitiendo que otros les hagan el trabajo.

Por último, me atrevería a decir que, es un objetivo casi inalcanzable tratar de romper las cadenas que atan nuestros hijos a las pantallas y a las redes sociales, si no les hemos dado el amor, el tiempo, la disciplina y el acompañamiento que necesitan. Causas de sus frustraciones y las nuestras.

REFERENCIA: Building More Balanced Digital Habits in Families. By Patricia Díaz-Kismarton, Branch Out Coaching.