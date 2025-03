Cuando la verdad familiar se oculta por décadas

Pregunta: Hola Dra. Ana, tengo 30 años y nunca he tenido una familia típica de abuelos, tíos y primos, pero ahora tengo un tema con la familia de mi madre.

Ella me contó su parte de la historia, de por qué había una separación total con su madre y hermanos, al punto de que nunca los he visto.

Pero recientemente me contactó una tía materna, que quiere restaurar el lazo y demás. Ella me dijo que no sabe cómo mi madre va a reaccionar, que por eso siempre había tenido miedo de buscarnos, porque hay algo que le corresponde a mami decirnos.

Es decir, ahora la historia que mi madre me contó ha dado un giro abrupto, porque al parecer ella también hizo algo grave que condujo a la separación.

Entonces, yo quiero darle cabida a la familia, pero debo hablar con mi madre y no sé cómo abordar ese tema que se ha callado por casi 40 años.

No me quiero decepcionar de ella por lo que haya hecho, no la quiero juzgar, pero necesito saber, porque mi tía me dijo que ella tiene su responsabilidad, que no es solo su mamá. Es confuso, intrigante y difícil, pero no lo quiero dejar en el aire, por más duro que sea.

Respuesta

¡Hola! La mejor forma de abordar el tema es decirle a tu mamá que esa tía te contactó, pues le interesa tener un acercamiento contigo. Pregúntale cómo se sentiría si tú accedes a su llamado.

Lo probable es que te diga que no le ve lógica, y ahí es donde debes expresarle que tienes un interés genuino de conocer a tu familia y que entiendes que las cosas no tienen por qué afectarte a ti.

Exprésale que has respetado el manejo que ella tiene con su familia, pero que a ti te gustaría conocerlos.

Ella puede alegar que es una traición de tu parte, pero debes decirle que siempre has respetado su manejo y distanciamiento, que no estás de acuerdo en que no puedas conocerlos cuando tú no has hecho nada malo y han pasado ya tantos años.

En cuanto a decepcionarte de tu madre, como bien lo expresas, no eres quien para juzgar, pues no estabas ahí y cada persona verá la situación desde su perspectiva.

Es decir, aquí no se trata de saber quién lo hizo mal, pues con eso no se soluciona nada, sino de anteponer tu deseo de conocer parte de tus raíces.

No olvides expresarle a tu mamá que le agradeces la crianza y el amor que siempre te ha dado, pero que esto que sientes es una curiosidad y que jamás traicionarías el lazo que las une.

