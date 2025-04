Cómo sanar tras una ruptura unilateral

Pregunta: Hola, doctora, mi ex decidió apartarme de su vida por los "problemas económicos" que tiene. Yo quiero sanar, quiero estar bien. Vivimos en países diferentes y ya no quiero esperar nada; me afecta mucho cuando mi familia me pregunta por él.

Les digo que está bien para no dar detalles, pero me siento horrible, me siento avergonzada. Es como si volvieran a abrir esa herida. No tengo ganas de nada. Le estoy pidiendo mucho a Dios, pero es tan difícil.

Te puede interesar Cuando la verdad familiar se oculta por décadas

Respuesta

Para que una relación funcione se requiere de dos, pero para terminarla basta con la decisión y el deseo de uno.

Y duele, por múltiples razones: por sentirnos rechazados, por entender que no es justo después de todo lo que hemos sacrificado y, quizás, por ver desde tu perspectiva que no es un motivo suficiente para tomar esa decisión.

Pero en las dinámicas de pareja, así es como se manejan los vínculos. Por eso es tan complejo sostenerlos: porque el amor no basta para que las cosas fluyan.

Mi recomendación es que respetes su decisión. Mantén el contacto cero e intenta, poco a poco, incluir actividades nuevas en tu día a día. Es decir, no volver a lo mismo.

También es muy sano que le pidas a tu grupo que no te hablen de esa persona, ni para bien ni para mal. A quienes te pregunten por él, puedes responder con pocas palabras que ya no están juntos y que no deseas hablar del tema.

En estos días, evita ver películas románticas o escuchar música que pueda conectarte con él.

Trata de ir a tu ritmo, sin necesidad de buscar aprobación en otros. Vive un día a la vez, sin querer encontrar todas las respuestas de inmediato.

Leer más Cómo marcar límites sin conflictos