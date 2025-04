Entren a brechar

Ahora que sabemos que nuestro Diccionario del español dominicano se actualiza día a día con más palabras, más acepciones y más expresiones cotidianas, nos pica el gusanillo de la curiosidad. ¿Qué nuevas voces se han incorporado en su primera actualización? Les propongo un repaso de mis preferidas, algunas de ellas muy útiles, lo que explica que se encuentren en boca de todos y que se hayan ganado a pulso el derecho a estar en el diccionario.

En este mundo nuestro nunca faltan un showsero ni una showsera. No son cosa de ahora, pero hasta 2025 no han entrado en el DED, que los define como la persona ´que reacciona de forma exagerada o violenta´ o ´que busca llamar la atención, generalmente aparentando lo que no es´. Su origen en el inglés todavía se aprecia en esa grafía extraña a nuestro sistema ortográfico. En puridad, la hispanización correcta sería chousero, pero a eso aún no hemos llegado en el uso. Tampoco faltan los pariguayos ni las pariguayas, aunque estos ya estaban en el diccionario. La novedad es que ahora también ha entrado la pariguayada ´acción propia de una persona apocada o pusilánime´. El que ha esperado hasta ahora para incorporarse al DED es el comeyuca ´persona considerada insignificante´, aunque, por supuesto, lo ha hecho haciendo saber su condición de apelativo despectivo.

La inmigración tampoco es cosa de ahora, pero su protagonismo noticioso se acentúa. En estos tiempos en los que la solidaridad y la compasión están en crisis hemos leído mucho acerca de los poteas, que el DED define como ´persona que trafica con inmigrantes irregulares desde Haití a la República Dominicana´.

Quizás mi gusto por la labor de hilo y aguja hace que la voz pespunte esté entre mis predilectas, especialmente con la acepción dominicana que acabamos de incorporar a nuestro diccionario: ´intención, generalmente solapada´. De esos pespuntes, desde luego, nunca faltan.

Aunque en la República Dominicana existe el dicho que reza «el peatón no es gente», esperamos que las autoridades que tienen en sus manos la responsabilidad de que esto cambie continúen sus esfuerzos encaminados a la peatonización de más espacios ´conversión de una calle o una zona urbana en accesible únicamente para el tránsito peatonal´. El equipo del Diccionario del español dominicano ha dado el primer paso (nunca mejor dicho) y, tras constatar que tanto el sustantivo peatonización como el verbo peatonizar están en uso, los ha incorporado a las entradas del DED.

Quizás resulte extraño que si estaba el yaniqueque faltara el long play. Así son las palabras, esquivas, chiviricas y difíciles de gobernar. No se apuren. Ya pueden encontrar su long play en el DED: ´torta grande de forma circular frita hecha con masa de harina de trigo, sal y mantequilla´. Si se dan su long play, no sean tímidos, no se coman solo una esquinita, ´porción pequeña de un alimento´. ¡Buen provecho! Cuidado y no se añuguen, no vaya a darles una garrapela, esa ´aspereza en la garganta que obliga a toser para eliminarla´ que ya pueden encontrar en el DED.

Las palabras, estas y muchas más, están ahí, en el diccionario, esperando a que les hagan una visita. Más de diez mil palabras propias del español dominicano a su servicio. Entren a brecharlas y, si echan en falta alguna, ya saben, hagan sus propuestas.