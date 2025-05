¿Cuál es el gran peligro de endeudarse con tarjeta de crédito?

Parafrasearé a ese grande que pisó de primero la luna: "Un pequeño paso para el humano, un gran salto al sobreendeudamiento". Lo que dijo Neil Armstrong no fue eso, pero quizá sirva para muchos reflexionar.

Adoro las tarjetas de crédito, las uso para todo lo que puedo. Les saco un gran provecho, tanto financiero como emocional. Sé de muchas personas que son como yo, pero también tengo que ayudar a muchos que son todo lo contrario.

Hay veces que no nos damos cuenta de dónde inicia un sobreendeudamiento. Y mi experiencia como asesor financiero personal es que en una gran cantidad de los casos que trabajo es en el uso de las tarjetas.

Uso inadecuado de las tarjetas de crédito

Hago énfasis, en el uso de las tarjetas. No en el objeto inanimado de forma rectangular.

Explico el proceso que he descubierto en muchos de mis asesorados: toman una o varias tarjetas, un día la financian porque no pueden saldarlas. La siguen usando como siempre y van aumentando el monto adeudado hasta un punto que no hay forma de pagarlo con el ingreso normal.

Es hora de buscar un préstamo para pagarlas por completo. En ocasiones porque saben que la necesitarán para un evento especial, como unas vacaciones, Semana Santa o Navidad, por ejemplo. En la República Dominicana se conoce este procedimiento como: limpiar las tarjetas.

En ese momento su próximo ingreso se ve comprometido, ahora tendrán que apartar un monto para pagar la cuota del préstamo. Les queda menos para vivir. Lo peor es que quieren seguir viviendo igual que antes... cuando ya no les alcanzaba.

Como tienen menos dinero para vivir, pagar el saldo completo de la tarjeta el mes siguiente se hace más cuesta arriba aún o imposible. Comenzar a financiarlas es casi una obligación. Ahora la deuda crecerá a un ritmo más acelerado.

Como podemos reducir en monto que le pagamos a la tarjeta es fácil, eso hacemos. Hasta comenzamos a pagar el mínimo que aceptan. Seguimos viviendo igual, mientras la deuda crece con gran habilidad.

Si llega otro momento especial como los descritos antes, tomamos un nuevo préstamo para limpiar a las amigas y liberamos capacidad de compra. Un préstamo para consolidar las deudas es una buena opción. Y vamos a la nueva ronda. Posiblemente la última.

La siguiente consolidación no será para irnos a un viaje, sino porque ya no alcanza para los mínimos. Quizá no podremos conseguir un préstamo tan fácilmente.

Si tenemos algún bien lo pondremos en garantía. Si no tenemos nos atrevemos a comprometer hasta el 50% de nuestro ingreso, si es que alguien nos compra la idea. Los préstamos informales son opciones que algunos buscan.

Lo malo es que la esperanza de que todo mejorará no se pierde. Y volvemos a lo mismo.

Todo comenzó con un pequeño paso, financiar la tarjeta de crédito por no aguantarnos en las compras que no teníamos que hacer. Insisto, es nuestra mentalidad, la tarjeta no es el problema... ella no se va de compras solita.

Nunca la he escuchado decir: "Porque puedo y me lo merezco".