Cuando el pasado sigue presente: amar a alguien que aún vive su duelo

El duelo es un proceso individual que no tiene un tiempo definido. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Simó, quiero hablarle sobre algo que está afectando mi relación. Mi pareja perdió a su esposa hace un tiempo ,y aunque entiendo que el duelo es un proceso personal, me cuesta saber cuánto tiempo más necesita para superarlo.

Aún conserva muchas fotos de ella y eso me hace sentir confundida. No sé si estoy siendo impaciente o si está interfiriendo en nuestra relación, y me gustaría saber cómo manejarlo, sin presionarlo ni lastimarlo.

Leer más Duelo: consejos para afrontar la pérdida de la pareja

Respuesta

La única forma de saber en qué punto estás con él es preguntándole directamente y no suponer nada. Como aquí no me mencionas el tiempo que ha pasado desde su pérdida ni cómo fue, es importante que lo escuches, que le comentes lo que sientes sin que se sienta atacado.

Habla siempre de ti, de cómo ves las cosas, y permítele que se exprese. Puedes iniciar la conversación diciéndole: "No puedo imaginarme lo que es perder una pareja y creo que, por eso, hay cosas que no entiendo y me gustaría que puedas aclarármelas".

Por otro lado, no me indicas en tu carta si hubo hijos, pues ese punto es básico para el tema de fotos y pertenencias, ya que esa mamá siempre será importante, y mover estos objetos es algo que debe hacerse en comunión con lo que la familia desee y en el momento en que entiendan que es posible dar ese paso.

El duelo es un proceso complejo donde es imposible precisar el tiempo en que una persona estará bien.

Cada quien lo vive de una forma única, y muchas veces se requiere de más tiempo para aprender a vivir y sobrellevar la partida de su ser querido.