Cuando las prioridades de pareja chocan

Pregunta: Dra. Simó, siempre veo su programa. Necesito que me dé su opinión: tengo una pareja de 10 años en unión libre, tenemos dos niños, pero las discusiones no cesan entre nosotros.

Yo le digo que eso se debe a los canes con las amigas bebiendo, y lo único que le digo es que mi tiempo no debe negociarlo con nadie. Ella me responde que soy un egoísta y un aburrido. Me pidió tiempo. ¿Qué cree usted que debo hacer?

Te puede interesar ¿Y si la traición no es lo que crees?

Respuesta

Por eso es tan importante tener claro lo que se busca en una relación. Creo que estás con alguien que no ve lo que sucede igual que tú y que, en este momento, no está dispuesta a dejar de hacer las cosas que normalmente hace una persona soltera.

Entonces, esto no es cuestión de que le hables ni le expliques, pues si el otro no siente que la relación es lo primordial, es momento de cuestionarte si quieres seguir con alguien que te hace sentir todo lo que en este momento estás manejando emocionalmente —sentimientos muy desagradables—.

Hay situaciones y emociones que no se deben forzar: se dan o no. En ese momento, te toca elegir lo que entiendas que será mejor para ti, pues tu pareja ya eligió, y no fuiste tú lo que puso como prioridad.

Por eso, aprende que el amor no se mendiga.

Leer más Cuando el cansancio apaga el deseo