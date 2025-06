¿NAD es la molécula de la longevidad o solo una moda costosa?

El NAD (nicotinamida adenina dinucleótido) es una molécula clave que se encuentra en todas las células del cuerpo. Ayuda a producir energía, participa en la reparación del ADN y regula procesos celulares importantes como la comunicación entre células y el equilibrio del calcio. También activa proteínas llamadas sirtuinas, que están relacionadas con el envejecimiento saludable.

Con la edad, los niveles de NAD disminuyen de forma natural, lo que ha sido asociado a disfunción mitocondrial, deterioro metabólico, neurodegeneración e inflamación crónica.

¿Qué dice la evidencia?

Estudios preclínicos en modelos animales han mostrado beneficios prometedores del aumento de NAD: mejora en la función cognitiva, mayor sensibilidad a la insulina, mayor resistencia al estrés oxidativo y potencial efecto cardioprotector. Por ejemplo, Mills et al. (2016) demostraron que la administración de NMN en ratones envejecidos mejoró el metabolismo energético y la sensibilidad a la insulina.

En humanos, los estudios aún son limitados y en su mayoría preliminares. Un ensayo clínico publicado en Nature Communications (Martens et al., 2018) mostró que la suplementación con NR durante seis semanas en adultos mayores fue segura y aumentó los niveles de NAD en sangre, aunque no se observaron cambios clínicos significativos en ese corto plazo.

¿Desde la nutrición se puede estimular el NAD?

Sí. La síntesis endógena de NAD puede potenciarse con una dieta adecuada. Alimentos ricos en niacina (vitamina B3) como pollo, atún, hígado, aguacate y cereales integrales aportan precursores naturales. Además, prácticas como el ejercicio regular y el ayuno intermitente han mostrado favorecer la biosíntesis de NAD mediante la activación de la enzima NAMPT.

¿Cómo se regula el uso del NAD y cómo medir su impacto?

Actualmente, el NAD como tal no está aprobado como suplemento directo por la FDA ni la EMA. Se comercializan sus precursores como NR y NMN, clasificados como suplementos dietéticos, lo que implica menor regulación. La aplicación intravenosa de NAD no está avalada por guías clínicas oficiales, y su uso se considera experimental.

Tampoco existen pruebas clínicas estandarizadas para medir niveles intracelulares de NAD en consulta. Se puede evaluar indirectamente con espectrometría de masas en entornos de investigación, pero no está disponible para práctica ambulatoria.

¿La inyección intravenosa de NAD es efectiva o se acumula?

El NAD no se acumula. Tiene una vida media corta y se utiliza rápidamente en procesos metabólicos. La cantidad infundida por vía endovenosa no se mantiene mucho tiempo y su absorción celular es limitada. No se ha demostrado una duración sostenida de sus efectos clínicos. Por eso, algunos centros funcionales recomiendan protocolos repetitivos, aunque sin respaldo robusto.

La evidencia no respalda el uso generalizado de suplementos de NAD o terapias intravenosas como intervención antienvejecimiento. Su uso debe reservarse para contextos clínicos específicos, bajo supervisión profesional, y con conocimiento claro de su carácter experimental.