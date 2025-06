Tu valor no depende de su atención

Pregunta: Doctora, llevo dos años hablando con una persona. Nos hemos visto unas cuantas veces y hablamos todos los días, pero hay días en los que él no quiere contestarme nada. Le escribo y le pregunto qué le pasa, y no me dice nada; al contrario, se enoja y me ha dicho que le da miedo y no quiere que vaya a depender de él.

Le digo que no es así, pero podría decirme algo... ¿Por qué lo hace? Por ejemplo, desde ayer no me contesta. Tengo muchos deseos de llorar y dormir, pero no puedo, por más que lo intento. Me duele el alma. En verdad siento que él no siente lo mismo que yo por él. Al principio, él era muy amoroso, pero de un tiempo para acá está muy seco. No sé qué hacer. ¿Me puede ayudar, por favor?

Respuesta: Lo que te tiene estancada es estar esperando que él vuelva a estar cariñoso como al inicio, así como ilusionarte buscando una explicación de sus actos.

Lo primero que debes entender es que no todo el mundo es como uno, que no todos nos van a querer y cuidar como esperamos. Que el amor es más que una intermitencia y que a las personas las conocemos para saber si podemos lidiar con su forma de ser o no.

Creo que no deberías esperar tanto de él, sino buscarle significado a tu vida fuera de esta dinámica (eres más que esa relación).

Aprende que aquel que te quiera bonito nunca jugará con tus sentimientos ni será capaz de crearte angustia. Y, sinceramente, no creo que sea lo que estás viviendo con esta persona.

Hace muchos años acuñé una frase que te hará bien asumir: "Uno debe regalar su ausencia a quien no valora su presencia".

Ocúpate. Haz cosas en tu día a día que te mantengan distraída y deja de querer saber por qué la otra persona no te corresponde como tú esperas.