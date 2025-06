Cuando la enfermedad revela la falta de empatía en el matrimonio

Pregunta: Hola, Dra. Simó ¡Qué alegría poder tener esta vía para recibir su ayuda! Le cuento que me siento muy desencantada de mi esposo, pues fui diagnosticada con cáncer de mama, estoy recibiendo quimioterapia, y él vive molesto, presionándome para tener relaciones sexuales.

Yo no me siento con ánimos de nada. Hasta he pensado en divorciarme porque no aguanto esta presión y su mal humor constante.

Te puede interesar Tu valor no depende de su atención

Respuesta

¡Hola! Lamento muchísimo lo que estás pasando. Lo más preocupante de todo esto es que tu pareja no ha tenido ni una pizca de empatía en todo este proceso, y eso me habla de lo poco que piensa en ti.

Sé que algunos dirán que estoy exagerando, pero tener una pareja no implica una vida sexual plena todo el tiempo, sino acompañamiento, empatía, respeto, escucha activa y contención. Si estas cosas no se desarrollan, en el momento en que lleguen las crisis, la pareja se diluye.

Haces bien en poner límites, pero también explícale lo mal que te sientes al ver que él no ha entendido por lo que estás pasando.

Invítalo a que te acompañe al oncólogo y que pueda preguntar si tiene dudas sobre tu proceso (he visto personas que creen que los síntomas son "ñoñerías"). Si después de esto no ves cambios en él, entonces el problema se hará más grave.

Lo que muchos no entienden es que así es como se instala el desamor: cuando el otro no es capaz de entender por lo que estás pasando.

Leer más Cuando las prioridades de pareja chocan