Bronquiolitis, neumonía, asma y hospitalizaciones por el virus respiratorio sincitial

El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) es una de las causas más comunes de infección respiratoria en todo el mundo. En el primer año de vida el 70 % aproximadamente de los niños experimentan al menos una infección por este virus. Y, dependiendo de la gravedad de los brotes estacionales entre el 30 % y el 75 % de estos niños tendrán una segunda infección por este virus en sus primeros dos años de edad.

Cada año en los EE. UU. se estima que más de dos millones de niños menores de 5 años buscan atención médica por infección por el VRS con 1.5 millones de visitas ambulatorias, 500, 000 visitas a emergencia y 50, 000 hospitalizaciones, la mayoría en niños menores de 2 años, pero también envejecientes.

La infección por el VRS tiene consecuencias a corto y largo plazo. Diversos estudios poblacionales han reportado una asociación entre la actividad del VRS en la comunidad y las hospitalizaciones por enfermedad neumocócica invasiva en niños y adultos, siendo esta asociación más fuerte y peligrosa que la actividad en la comunidad por los virus de la influenza, el Metapneumovirus y los rinovirus juntos. Se ha demostrado además que, existe una asociación a largo plazo con crisis de sibilancias (bronco espasmo) y el asma recurrente después de haberse padecido la infección por el VRS.

Todos estos hallazgos, estudios y evidencias médicas subrayan la necesidad crucial de prevenir la infección por el VRS en lactantes y niños mediante la estrategia de la vacunación a la embarazada; para proteger así al recién nacido que es la persona más vulnerable en sus primeros días y meses de vida por tener un sistema inmunológico débil. Muchos de estos lactantes deben ser ingresados, enviados a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, y más adelante, en edad adulta padecer de enfermedades respiratorias crónicas de por vida.

Finalmente, gracias a la investigación científica, se ha logrado producir una vacuna segura y eficaz que administrada a la mujer en el embarazo evita esta enfermedad en su bebé que lo va a proteger en sus primeros 6 meses de vida la edad en los que el VRS se adquiere más fácilmente. También existe un anticuerpo monoclonal como tratamiento preventivo en el niño cuya madre no pudo ser vacunada.

