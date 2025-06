Cuando él sigue atado a su ex

Si tu pareja prioriza a su ex, ¿es amor o falta de respeto? ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Dra. Simó, tengo una situación con mi pareja. Su esposa de 23 años le fue infiel, lo sacó de la casa para entrar otro hombre y le hizo muchas cosas que uno no espera de una persona a quien amó una vez.

Ahora que él está conmigo (tenemos siete meses de relación), ella lo llama para todo, hasta para que le haga diligencias personales, teniendo su pareja actual.

Lo llama incluso para contarle los problemas que tiene con su pareja actual, y él la escucha, le coge la llamada y está pendiente de ella. Lo quiero mucho, pero siento que si sigo permitiendo eso, no me estoy valorando ni yo como mujer, ni él a mí como su pareja.

Respuesta

El enojo inicia porque entiendes que, con lo que ella le hizo, él no debería entablar ningún tipo de vínculo con la mujer que fue parte de su pasado. Pero resulta que, por sus acciones, está claro que aún siente cierta responsabilidad con ella o no sabe colocar límites claros.

Es tu derecho expresar lo que te causa malestar, y lo sano sería que él pudiera marcar distancia con ella. Pero como no lo hizo, creo que debes expresarle tu incomodidad y también lo que has pensado con relación a ustedes como pareja.

Hay momentos donde creemos que el otro debe saber nuestro parecer, pero las suposiciones no son buenas. Sin amenazas, explícale que no te sientes cómoda y espera a ver qué acciones toma. Si no lo hace, entonces debes tomar una decisión.

