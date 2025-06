El virus respiratorio sincitial (VRS): entre el progreso médico y el estancamiento sistémico

Las madres singuen preguntando: ¿Qué tipo de virus es ese? ¿Es nuevo? ¿Por qué preocupa tanto? ¿Hay alguna vacuna para evitarlo?

Aunque se conoce desde los años 50 del siglo pasado, este virus sigue siendo una de las principales causas de infecciones respiratorias graves en lactantes y también en envejecientes. Se le llama sincitial, porque cuando infecta las vías respiratorias forma unos sincitios o agrupamiento celular que dañan la función pulmonar.

A menudo comienza como un simple resfriado, que en lactantes y niños pequeños desencadena bronquiolitis y neumonía, llevando al niño a cuidados intensivos y a la muerte.

Décadas atrás, a los niños infectados por el VRS se les trataba con oxígeno húmedo dentro de unas cámaras de plástico (cruopette) y medicamentos que ya son obsoletos. Muchos no sobrevivían.

Hemos avanzado: existe una vacuna (ABRYSVO) contra el VRS aprobada en mayo, 2023, para las embarazadas, con la finalidad de proteger al recién nacido desde la gestación.

Y una inmunoprofilaxis con el anticuerpo monoclonal (Nirsevimab/Beyfortus), para lactantes sanos y de alto riesgo. Además, ya disponemos de cuidados intensivos neonatales, uso de surfactante pulmonar y tecnologías que antes eran impensables.

Sin embargo, en nuestro país, todavía seguimos arrastrando fallas estructurales que impiden que, vacunas, medicamentos y otros insumos lleguen a toda la población.

La Salud Pública no ha evolucionado con la misma velocidad que la ciencia ni como lo ha hecho la medicina privada, que dispone de estas herramientas, pero solo para el que las pueda pagar. Sin que hayamos logrado una estrategia nacional coherente y equitativa de prevención para todos.

La atención primaria sigue siendo una tarea por cumplir. Deficiente, politizada e inestable. Con nombramientos partidarios. Sin continuidad en el tiempo.

Con una gran población que no tiene acceso al agua potable, a un empleo remunerado, a una educación pública de calidad, a alimentación saludable, ni a los medicamentos que no cubren sus seguros médicos; y unas ARS que deciden en temas médicos sin regulación oficial. En un país, que, además, no tiene un programa sólido de promoción de la lactancia materna.

La ciencia nos brinda las herramientas. Depende de cada país decidir trabajar en el diseño de un sistema educativo y sanitario sectorizado, con objetivos claros y continuidad más allá de los ciclos electorales.

Con instituciones cuyas metas no dependan del azar. Para conseguirlo, necesitamos de una voluntad política y de un compromiso ciudadano que no tenemos ni hemos tenido.

