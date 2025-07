El impacto de las crisis emocionales en la satisfacción sexual

Pregunta: Doctora Simó, hace meses, con mi novio podía tener hasta seis o siete orgasmos muy placenteros seguidos durante la primera hora.

En los últimos meses, hemos tenido algunas diferencias e incomprensiones, nos hemos distanciado y lo volvemos a intentar. Lo amo, pero algo ha cambiado: ya no siento su parte igual, no puedo complacerme de la misma manera y me cuesta hasta dos. ¿Por qué razones cree usted que me puede pasar esto?

Respuesta

Muchas veces, en la misma cuestionante tenemos la respuesta, pero no somos capaces de interiorizar lo que sentimos. Si te fijas detenidamente, verás que me dices que se han distanciado, que han tenido diferencias y que lo vuelven a intentar sin conseguir rebasar aquello que los hace caer en crisis.

La pregunta central sería: ¿Al volver a darse la oportunidad, se sientan a expresar el malestar y buscan una solución? Pues, sin esto, es imposible lograr armonía. Deben modificar las cosas que están impactando negativamente la relación.

Además de esto, es importante saber si hay algo más que los tiene intranquilos. Quizás estén manejando altos niveles de ansiedad, presión o disgusto en otras áreas.

Lo importante no es buscar culpables, sino que cada uno asuma su responsabilidad y vea, desde su realidad, cómo pueden mejorar las cosas sin perderse en el otro.

