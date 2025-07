Cuando el desempleo mata la pasión

Pregunta: Dra. Ana, mi esposo hace un tiempo que no tiene trabajo, y eso me ha matado el deseo de estar con él; no quiero ni que me toque. Me dice que comenzará a hacer Uber, pero entiendo que él debe buscar algo mejor, porque no creo que esa sea la opción.

Respuesta

Tu carta es la común de “se canta y se llora”: por un lado, me dices que ver a tu esposo sin trabajo te mató el deseo sexual, y por otro, sientes vergüenza de que, en su desesperación, comience a hacer Uber.

Creo que es momento de reflexionar con esa voz interna que te da esos comandos, pues tus creencias sobre lo que debe realizar un hombre para producir dinero son rígidas, y estás olvidando dos cosas: cómo puede sentirse él ante el doble rechazo del desempleo y de su nuevo trabajo.

¿Te has detenido a escucharlo? ¿Sabes cómo se siente? Sin prejuicios, sin rigidez.

Lo que muchas veces daña las relaciones no es lo que ocurre, sino cómo vemos las cosas y creer que tenemos la verdad absoluta.

Las parejas sanas se conocen en las crisis, en la forma en que se cuidan y se apoyan.

