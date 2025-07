Los homosexuales y la adopción de niños

Ser homosexual no es una elección, pero la discriminación sí, al igual que la adopción o crianza de niños en parejas homosexuales. ( SHUTTERSTOCK )

¿Cuáles son los temores ante la adopción de niños por parejas homosexuales? Este es un tema difícil de manejar, porque la mayoría de la gente tiene la idea de que un homosexual no debe criar a un niño, porque quizás va a mostrarle algo que repetirá.

Ser homosexual no es algo que se elige, y la persona tiene que aprender a vivir con ello. O sea, hay que tener muy presente no rechazarlos. Ellos no pidieron ser así. El homosexual cada vez es más aceptado por los demás y, gracias a Dios, por la sociedad.

Nadie elige ser homosexual. Así como un niño es tímido o rabioso, son cosas con las que debe vivir. No tiene que luchar con su homosexualidad, sino aceptarse como es y vivir su realidad.

Yo tengo muchos amigos y amigas homosexuales, y son gente buena. Hay quien los ve como "un pájaro de otro nido", pero eso les hace mucho daño, porque sufren rechazo.

He defendido a los homosexuales desde los 18 años, porque me pasó algo muy duro. Tuve un amigo en la universidad, pero no sabía que era homosexual. En esa época, todo el mundo, incluso yo, los rechazaba y les sacaba los pies. Por lo tanto, ellos lo escondían y sufrían mucho.

Pues, en una dinámica donde elegías a otro compañero y le preguntabas algo, a mí me tocó uno tímido que quería saber por qué sacaba tan buenas notas.

Yo le expliqué que mi papá pagaba la universidad, pero no era rico. Por tanto, trataba de sacar las mejores notas, para que él no tuviera que hacer ese esfuerzo.

Cuando le pregunté lo mismo, me dijo: "soy gay, y es la única manera en que siento que hago algo bien". Él se rechazaba. Me dio mucha pena, porque me contó todo lo que sufría.

Desde ese día, acepto, defiendo a los gays y los entiendo, porque —gracias a Dios— él me enseñó y me abrió su corazón.

Nunca juzgue a las personas sin conocerlas. Detrás de cualquier conducta que usted rechaza, puede haber mucho sufrimiento.

Entonces, en cuanto a los temores con las adopciones por parte de homosexuales, lo que sí hay que tener claro es que el niño empezará a hacer preguntas.

Y hay que ir educándolo de acuerdo a la edad. Hay que aprender a presentarle el tema sin decirle mentiras, porque tarde o temprano sabrá que sus padres son homosexuales.

O sea, hay que buscar ayuda y terapia psicológica para manejar esto, sobre todo en niños pequeños, para saber cómo y cuándo decirlo.

