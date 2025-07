Vacunación: enfoque basado en la evidencia científica

Aunque muchos de los argumentos para rechazar las vacunas tienen raíces emocionales, culturales o basadas en el desconocimiento y la desinformación. El consenso científico global de miles de estudios revisados por expertos es claro: Las vacunas son seguras y efectivas para la prevención de enfermedades con efectos secundarios mínimos conocidos.

Del SARS-Cov-2, el virus más reciente ¿qué debemos saber?

Que sus efectos se extienden más allá del corto plazo

Así como sus hospitalizaciones y muertes

Que la Covid- prolongada puede afectar a niños, jóvenes y adultos independientemente de la gravedad o no de la infección padecida.

independientemente de la gravedad o no de la padecida. Que las vacunas ARN mensajero marcaron un antes y un después.

Según los últimos datos del Centro Nacional de Estadísticas de los EE. UU., se estima que entre 1.6 % y 1.8 % de todas las personas entre 40 y 59 años presentan limitaciones importantes debido a la Covid-prolongada.

Además, en los meses siguientes a la infección se ha evidenciado un aumento considerable de las enfermedades cardiovasculares independientemente del estado de salud previo y que incluye a niños y jóvenes sanos.

Personas que se infectaron y tuvieron una enfermedad casi sin síntomas y que hoy padecen Covid-prolongada, manifiestan un deterioro cognitivo importante; y la evidencia científica reconoce, además, que, la vacunación contra este virus, reduce de manera importante el riesgo de padecer esta complicación.

La población debe saber que las vacunas actúan de la siguiente manera:

se nos inyecta una dosis mínima calculada de una bacteria, virus o fracción de virus, vivos, muertos o atenuados engañando nuestro sistema de defensas que entiende que, un agente infeccioso nos está atacando para comenzar a producir anticuerpos contra esa supuesta enfermedad, de tal manera que, cuando la bacteria o el virus real nos contagia ya nuestro organismo está preparado para evitar la enfermedad.

Así de simple. Y la expresión más avanzada de la investigación en esta línea son las vacunas ARN mensajero que, no necesitan de una bacteria, ni un virus, sino, de un ARN que lleva la información para que nuestro cuerpo fabrique la proteína viral específica capaz de producir los anticuerpos que nos van a proteger. Así de avanzada va la investigación médica.

Las vacunas ARNm (irracionalmente satirizadas) es un avance tan grande que, nos atrevemos a decir, para el 2026 o 2028 podríamos disponer de nuevas vacunas ARN mensajero contra tipos de cáncer específicos que hoy no tienen cura.

REFERENCIA: An Evidence-Based Approach to Covid-19 Vaccination. New England Journal of Medicine. Published July 9, 2025. DOI: 10.1056/NEJMc2507760. Georgio Pappas, M.D. Institute of Medical Education, Ioannina, Greece.

