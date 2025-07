Cómo explicar el abandono del padre a una hija tras un divorcio

Abandono parental tras el divorcio: qué decir (y qué no) a los niños. ( SHUTTERSTOCK )

Pregunta: Hola, doctora. Le cuento por lo que estoy pasando. Resulta que me divorcié hace dos años y tuvimos una hija hermosa que tiene 7 años. El problema es que él también se divorció de la niña: no la busca, solo le deposita lo que le corresponde de la manutención.

Ya no sé cómo pedirle que busque a su hija; él dice que siempre está ocupado. Su familia también ha dejado de invitar a la niña a sus actividades. ¿Qué puedo hacer para que ellos sientan interés por estar en el día a día de mi hija?

Respuesta

Lamento muchísimo por lo que ambas están pasando. Es difícil entender que alguien que fue parte de sus vidas y que una vez las amó, sea capaz de desvincularse de su hija, pero resulta que no podemos obligar a nadie a sentir afecto.

Sé que te preguntarás mucho por qué él ha sido capaz de hacer algo así, pero no debes gastar tiempo ni energía en tratar de entenderlo. Es mejor que ocupes todo ese tiempo en ser una mamá presente, cariñosa y disponible.

¿Puede esto afectar a tu hija? Sí, y así de injustas son las cosas en la vida, pero creo que ya tienes suficientes demostraciones de parte de esa familia para entender que se divorciaron de ti y de ella.

Cuando tu hija quiera saber qué pasó, no digas mentiras, pero tampoco ahondes en lo que ellos hacen. Puedes responderle, cuando te pregunte por su papá, que no sabes las razones por las que no la llama.

Igualmente, cuando ella te diga que quiere hablarle, dale la facilidad de hacerlo, y si él no muestra interés, dejar que ella por sí sola acepte su duelo.

Lo que sí debes hacer es siempre tratar de que ella sienta que es la maravillosa hija que es.

