Amor vs. higiene, el reclamo que esconde un problema más profundo

Pregunta: Dra. Simó, tengo un problema y me gustaría saber su opinión. Mi esposa y yo salimos a trabajar a las 6:50 a. m. Ella trabaja en una oficina con aire, pero está en constante movimiento y, además, para regresar a casa utiliza el metro y el teleférico.

Llegamos a casa después de las 7 de la noche y, a las 9 p. m., luego de que los niños duermen, mi esposa quiere hacer el amor.

El tema es que, a esa hora, ella no se ha lavado y a mí no me gusta mucho tener intimidad así. Me reclama que a mí no me gusta comérmelo de esa forma.

Yo le pregunté si le da más morbo tener relaciones así, y dice que no. Quiero que usted me diga si estoy mal o qué puedo hacer para mejorar esta situación.

Te puede interesar Cuando el desempleo mata la pasión

Respuesta

Lo que puede parecer solo un tema de higiene es mucho más que eso, pues ver cómo a nuestra pareja no le importa lo que pensamos o cómo nos sentimos con relación al olor corporal nos habla de muy poca empatía y de que no está midiendo el impacto que esto trae a la relación.

Aquí existe una discrepancia en la que tu pareja entiende que deberías realizar sexo oral así (horas sin lavarse) y para ti esto es algo inconcebible.

Por eso, debes cuestionarle por qué no le gusta asearse antes de pedir tener intimidad y explicarle que para ti no es excitante hacerlo si no toma en cuenta la higiene.

Dile que ya le has preguntado y ella misma admite que no necesariamente se excita con esto, por lo que prefieres que primero ambos se bañen.

Quizás le moleste el límite que le pones, pero esa es la única forma de que la vida sexual no se vea empañada.

Leer más El impacto de las crisis emocionales en la satisfacción sexual