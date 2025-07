Cero malas palabras delante de los niños

¿Cómo erradicar las malas palabras en los niños? Lo primero es no decirlas, porque ellos repiten lo que oyen, y no lo que usted les dice que hagan.

Hay madres que se quejan: "no sé por qué este niño dice tantas malas palabras, en algún sitio las está oyendo".

Ok, las escuchará en la escuela cuando sea más grande, pero si un pequeño las dice, es porque en su casa los padres hacen lo mismo. Y eso no es bueno, porque todos pasarán mucha vergüenza.

Si un niño chiquito sale con malas palabras en medio de una fiesta o reunión, alejará a los otros. Y es que las mamás no querrán que un "malapalabroso" sea amiguito de sus hijos, porque aprenderá mal las normas y buenas costumbres.

Es evidente que un niño no sabe medir cómo, cuándo o a quién decirlas. Por eso, toda la familia pasará vergüenza más de una vez, y el niño también. Y también rechazo. A usted tampoco le gustará que su hijo ande con otro que suelta malas palabras en todas partes.

Así que trate de no decirlas en casa. A mí nunca me dejaron, pero después de grande sí es verdad que lo hice. Las he ido dejando a medida que he envejecido.

Antes decía muchas malas palabras, pero después que mi mamá muriera. Cuando ella vivía, si hacíamos algo así, nos partía la boca con un manotazo. Creo que esto tampoco es sano.

Usted puede poner a un niño de castigo, decirle que esas cosas no se hacen, explicarle el por qué. Y también informarle que hay países donde la gente dice muchas malas palabras, y es algo normal.

En España, por ejemplo, están a la orden del día, incluso en la televisión. No tengo problemas con eso, pero hay mucha gente que sí los tiene.

Por eso, eduque a su hijo, hágale ver que las malas palabras son de mala educación y a mucha gente no le gustan.

Hay otras a las que sí, pero tampoco hay que meterse con ellas ni mandarlas a callar. ¡Hay tantas cosas positivas que enseñarle a un niño!

Evite relacionarle con cuestiones que, en vez de ayudarlo en sus relaciones futuras, le crearán problemas.

En resumen, cero malas palabras, sobre todo, delante de los niños.