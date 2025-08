Cuando el juego se convierte en la peor apuesta de tu vida amorosa

Pregunta: Dra. Simó, mi pareja, la mujer de mi vida, me abandonó y eso me dejó loco. Estoy muy mal y no sé qué hacer. Teníamos 10 meses viviendo juntos, en las buenas y en las malas, y tomé una decisión devastadora, que fue jugar mi salario por la misma situación financiera que atravesamos.

Ella me dijo que no quería nada con viciosos y me explicó todo lo que había invertido en la relación, todo lo que creyó y confió en mí, y pensar en todo eso me hace sentir peor de lo que estoy.

Necesito ayuda urgente. Estoy desesperado. No quiero volver a jugar más, no quiero perderla, estoy muy arrepentido, muy decepcionado de mí. Quiero cambiar, ser mejor hombre, mejor persona. No soy un mal hombre.

Te puede interesar Cuando el desempleo mata la pasión

Respuesta

Estoy segura de que no eres un mal hombre y que ahora te gustaría echar el tiempo hacia atrás, pero eso no es posible. Lo que sí es coherente y sano es que asumas tu equivocación ante ella y ante ti.

Pero antes de dar ese paso, debes ser honesto contigo mismo, comenzando por aceptar si esta es la primera vez que lo haces o si esto ha sido una problemática en tu vida.

Debes escucharte y, sin justificar, ver las razones por las que caíste en el tema financiero.

Ser transparente contigo mismo y aceptar que quizás no eres bueno administrando o se te hace difícil ponerte límites en cuanto a los gastos. Otra cosa es saber si tiendes a jugar buscando con esto mejorar tu condición.

Ahora bien, de parte de ella, su decepción es por sentir la traición económica, que tiene el mismo efecto que una infidelidad, pues se destruye la confianza y la admiración, porque la protagonista es la mentira.

Después de que tengas respuesta de todo esto, te sientes a conversar con ella asumiendo que no lo hiciste bien y que estás dispuesto a cambiar. Dile que te gustaría saber qué necesitaría ella para darte una oportunidad.

Sobre todo, recuerda que el arrepentimiento se demuestra con acciones, no con palabras.

Leer más El impacto de las crisis emocionales en la satisfacción sexual