El costo de ser

Ser quien desean que seas cuesta en dinero. Ser el que eres cuesta en otro sentido. ¿Cuál costo estás pagando? Eso depende de quién has decidido ser.

En estos días vi una vieja película donde una joven reportera le hace una entrevista a un desamparado de la calle que dice ser un profeta. Él le señala que morirá en 7 días. Ella, en un principio, no le cree. Pero al cumplirse sus profecías una tras otra, comenzó a preocuparse por su destino.

Aunque la película termina con otro mensaje, lo que vi fue cómo la protagonista comenzó a vivir como ella era. No como esa figura que había construido para lograr el trabajo de sus sueños.

Veo tantas personas que se han dejado programar por aquellos a quienes han entregado el poder de programarlos. Lo digo así porque si entendemos que otorgamos el poder, podremos quitárselo.

Vivir la vida que otros desean que vivamos tiene un costo en dinero. Cuando era pequeño (ufa, hace mucho tiempo) no existían los teléfonos móviles, las tabletas, las computadoras, los videojuegos... bueno, nada en que un niño gastara dinero en demasía como es hoy.

Te puede interesar Siete hábitos que te impiden vivir en abundancia

Los más jóvenes dirán, eso no era vida. Y yo feliz de haberla vivido. No me hizo falta nada para pasar tiempo feliz, jugando con mis amiguitos en la calle.

Hoy, en el mismo barrio donde crecí, los niños viven encerrados en sus apartamentos con mucha entretención, pero, por lo más mínimo, tienden a sentirse infelices. Muchos tienen que ir donde profesionales de la salud mental, no importa cuánto se gaste para tener lo que otros tienen.

Aceptación por lo que eres

Ser aceptados en una manada es parte de lo que nos complementa la vida. Antes se lograba por lo que uno era, hoy por lo que uno logra tener. Un teléfono de tal marca o el videojuego tal.

Ya de adultos gastamos cuantiosas sumas para ser parte de ese grupo que nos venden como selecto. Nos hacen creer que, de no estar en ellos, somos perdedores.

Gastar en ser aceptados es una condición esencial. Así nos programan para que nuestro dinero termine en las manos de quien le damos el poder de programarnos.

El costo de ser quienes somos es quizá quedar aislados. Nuestro grupo va a restaurantes, y si decidimos que deseamos usar el dinero para otra prioridad, comenzamos a no ser invitados.

El FOMO se apodera de nosotros y tenemos que decidir si pagamos dinero por ser lo que nos dictan ser, o pagamos el aislamiento por ser quien deseamos ser.

El FOMO es el miedo a perdernos de algo, por sus siglas en inglés: Fear of missing out. Para mí se va convirtiendo en una fobia.

Ver que nuestros amigos están compartiendo y no estamos es terrible para muchos. No me invitaron. En ocasiones es solo que no pudimos ir, de todas maneras, muchos tienen sentimientos autodestructivos.

Toda mi vida he sido un rebelde. Es raro, me opongo a la moda y a tantas cosas que poco tiempo después ya no son lo que eran. Para mí, nada que no perdure es algo que tiene un gran valor.

Solo se aprovechan de nuestros sesgos mentales para hacernos pagar por algo que su único valor es la escasez. ¿Quién eres?

Cada quien debe saber el precio que está pagando por ser. Pero, más importante aún, saber quién quiere ser.