¿El sexo en el matrimonio: obligatorio o consensuado?

La diputada De los Santos generó polémica al afirmar en el Congreso que "la gente se casa para tener relaciones sexuales", reavivando el debate sobre el consentimiento en el matrimonio. ( SHUTTERSTOCK )

Cuando la gente se casa es para tener relaciones sexuales". Ha dicho con ligereza la diputada De los Santos, en el Congreso, y esto ha provocado indignación en las redes y, en algunos círculos sociales y hasta religiosos, sobre todo, surge una pregunta urgente:

¿Está equivocada la Diputada o ella tiene un punto? ¿El matrimonio anula el consentimiento sexual?

La respuesta es clara: no, el matrimonio no anula el consentimiento sexual, y muchas mujeres sufren violencia a manos de hombres que se creen sus dueños. Pero también es cierto que algunas mujeres pueden utilizar su sexualidad como un arma para manipular al hombre y eso también es violencia.

La cultura nos ha enseñado que los hombres "siempre quieren sexo" y que las mujeres "deben decir que sí". Esta narrativa no es solo dañina: es peligrosa. Porque el problema no es de género, es estructural.

Creencias distorsionadas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/06/shutterstock2486785265-5d622a7b.jpg

Son las creencias distorsionadas sobre la sexualidad —transmitidas por generaciones— las que nos han hecho confundir deseo con deber, y placer con obligación.

Y cuando esas ideas se trasladan a las leyes, es vital que se legisle con equidad, sin prejuicios y con una comprensión profunda de lo que significa el consentimiento: libre, informado y reversible, incluso dentro del matrimonio.

Y sí: dentro del matrimonio también puede haber violación. Es duro decirlo, pero es una realidad.

Pero los responsables de esto no son los hombres o las mujeres, es un sistema que nos ha enseñado a confundir el deber con el amor, aguantar con entrega y sexo con poder.

Así como no es justo que una mujer sea forzada, tampoco lo es que un hombre sea utilizado, manipulado o invalidado cuando no desea tener intimidad.

El deseo no se reclama. Se gana. Y el respeto mutuo no debería estar en discusión, ni en la cama ni en el Congreso.

Si amar implica obligar, entonces no es amor. Y si no sabemos distinguir entre deseo y obligación, entonces sí, eso hay que revisarlo. Pero no en el Código Penal: en nuestra conciencia.