Qué pasa cuando una posición sexual afecta el deseo

Más allá de la posición sexual, la clave para recuperar la pasión en la pareja es sentirnos escuchados, valorados y deseados

Pregunta: Doctora Ana, tengo 10 años de casada y siempre que tenemos relaciones mi esposo tiene problemas para expulsar el semen, pues tiene que ser parados, y eso a mí no me da deseo.

Él se queja de que casi no tenemos intimidad. ¿Qué me aconseja?

Respuesta

Fíjate que el sentir un malestar por mucho tiempo te llevó a que ahora no tengas deseos de estar con tu esposo, y no tan solo es por hacerlo parados, sino también por sentir que no se toma en cuenta lo que te gusta a ti.

Y es que en el sexo es muy importante sentirnos escuchados, valorados y deseados.

Lo que tu esposo presenta es una fijación, es decir, que solo logra el orgasmo en una posición. Esto se debe a que la encontró cómoda y excitante; así, él se estimula más, pero no significa que no se pueda modificar.

El tema es que no siempre a la mujer le gusta esta forma. Además de que puede ser incómoda en algunos escenarios, también hay que ver qué es lo que te gusta en momentos como este.

La razón por la que él no busca ayuda es que logra terminar, aunque sea así. Y para ver un cambio, eres tú la que debe marcar el límite y no seguir cediendo hasta que no busquen ayuda.

Él se molestará, se enojará mucho, pero al final se podrá lograr una modificación favorable para que en la cama ambos se sientan cómodos.