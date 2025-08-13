Un campamento para el alma: nosotras, las mamás y mujeres de trabajo, también merecemos "escapar"

Scape Park es como un campamento para el alma, un escape lleno de aventuras, risas y pausas sin sentirnos culpables. ( FUENTE EXTERNA )

En medio de todos los cambios vividos, enfrentados y aún en proceso de adaptación al estilo de vida de la zona de Punta Cana, donde ahora resido, logré tener un respiro inesperado y vivir una experiencia diferente, ¡conocí Scape Park!

Ubicado en Cap Cana, Scape Park es un parque que combina naturaleza virgen, aventura y cultura en un solo espacio. Disfruté, caminé y me reté en probar sus tirolesas que atraviesan cañones, la inmersión en cenotes de agua dulce y recorridos por cuevas ancestrales.

Me lancé del famoso "super ride", el zip line que te transporta estilo Superman, ¡créanme que es una experiencia exquisita! La seguridad estaba garantizada, el personal amable y evidentemente capacitado se aseguraba de ajustar las herramientas necesarias para el disfrute de cada atracción.

Aunque fui acompañada de mi hijo Adrián, quien estuvo fascinado todo el tiempo, el plan no dejó de sentirse como un "campamento para adultos".

Atravesar el bosque virgen, la caminata por el sendero rocoso, por momentos me hacían sentir como Dora la exploradora. Olvidar la carga mental, poder vivir, al menos, un día fuera de la rutina definitivamente nos devuelve no sólo la energía, sino claridad para continuar el camino.

¡Con razón los expertos y la ciencia sugieren un mayor contacto con la naturaleza para reducir el estrés, aumentar la creatividad y mejorar la salud emocional!

Lo bueno es que, en la República Dominicana, el turismo de aventura ha crecido de forma constante. Según datos del Ministerio de Turismo, más de un millón de visitantes anuales buscan actividades de ecoturismo, senderismo y deportes al aire libre.

Este interés no solo impulsa la economía, sino que ofrece a los locales la oportunidad de reconectar con su propio país desde otra perspectiva.

Promover actividades para los colaboradores

¿Y si logramos que más empresas se ocupen en promover un estilo de vida equilibrado entre sus colaboradores, incluso fuera del horario laboral?

Precisamente estos tipos de "escapadas" ayudan a fortalecer la cultura interna y hasta enseñar a trabajar más en equipo. Un colaborador que se permite descansar y vivir experiencias enriquecedoras, regresa más motivado y productivo.

Integrar actividades como visitas a parques, excursiones o programas de bienestar no es solo un gesto amable: es una estrategia inteligente de retención de talento y fortalecimiento de marca empleadora.

Las responsabilidades, por más grandes que sean, no pueden robarnos la oportunidad de vivir momentos que recarguen el espíritu. Ser mamá, esposa, profesional o simplemente, ama de casa, no significa estar siempre "en servicio" de los demás.

También somos seres humanos que merecemos aventuras, risas y pausas sin sentirnos culpables.

Un día en Scape Park me recordó que cuando nos permitimos disfrutar, regresamos más plenas a nuestros roles. Más presentes. Más vivas. Y eso, lejos de ser egoísmo, es amor en su forma más práctica: cuidar de nosotras para cuidar mejor de quienes amamos.

